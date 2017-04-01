В Ангарске задержаны подозреваемые в двойном убийстве

В ходе проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что погибшие приходились друг другу родными братьями. Их возраст 44 и 51 год. Оба они 1 апреля стали участниками конфликта с двумя мужчинами, которые причинили братьям телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скрылись в неизвестном направлении.Уже через несколько часов после полученного сообщения полицейские, опросив садоводов, проживающих по соседству, и проверив больше сорока ранее судимых граждан, установили личности предполагаемых преступников.В результате грамотно проведенной операции по задержанию подозреваемых в отдел полиции были доставлены 38- и 65-летний местные жители. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания.По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Убийство». Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.