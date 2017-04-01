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В Ангарске задержаны подозреваемые в двойном убийстве


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Сегодня, 12:12
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В Ангарске задержаны подозреваемые в двойном убийстве

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции Ангарска 4 апреля. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники которой обнаружили на одном из участков в садоводстве «Рассвет» тела двух мужчин с видимыми признаками насильственной смерти.

В ходе проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что погибшие приходились друг другу родными братьями. Их возраст 44 и 51 год. Оба они 1 апреля стали участниками конфликта с двумя мужчинами, которые причинили братьям телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скрылись в неизвестном направлении.

Уже через несколько часов после полученного сообщения полицейские, опросив садоводов, проживающих по соседству, и проверив больше сорока ранее судимых граждан, установили личности предполагаемых преступников.

В результате грамотно проведенной операции по задержанию подозреваемых в отдел полиции были доставлены 38- и 65-летний местные жители. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания.

По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Убийство». Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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