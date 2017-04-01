Авария в Слюдянском районе

Водитель автомобиля HYUNDAI, следовавшего из города Иркутска, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем КАМАЗ, который проводил дорожные работы по очистке барьерного ограждения. В результате случившегося, погиб мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении легкого автомобиля.Полиция просит очевидцев аварии обратиться в отдел МВД России по Слюдянскому району для установления объективной картины произошедшего. Сообщить о себе можно следователю отдела МВД России по Слюдянскому району Гетмановой Екатерине Владимировне по телефону