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Авария в Слюдянском районе


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Сегодня, 12:32
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Авария в Слюдянском районе

Полиция Слюдянского района разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 18 марта 2017 года около 12 часов на 87 километре автодороги Р-258 «Байкал» (Иркутск-Чита).

Водитель автомобиля HYUNDAI, следовавшего из города Иркутска, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем КАМАЗ, который проводил дорожные работы по очистке барьерного ограждения. В результате случившегося, погиб мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении легкого автомобиля.

Полиция просит очевидцев аварии обратиться в отдел МВД России по Слюдянскому району для установления объективной картины произошедшего. Сообщить о себе можно следователю отдела МВД России по Слюдянскому району Гетмановой Екатерине Владимировне по телефону 89041195156.

Фото: 38.мвд.рф

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (по информации ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району)
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