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Иск в 1,5 миллиона я чрезмерным не считаю!


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Сегодня, 12:51
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Сын погибшей в аварии Инны Казьминой обосновал суду сумму заявленного иска

Очередное заседание суда по делу Александра КУСТОВА, насмерть сбившего в октябре 2015 года пешехода на улице Алёшина, состоялось 4 апреля. На этот раз перед судом выступил сын погибшей Инны Казьминой Сергей. Мужчина объяснил суду, почему заявленный иск на возмещение морального вреда в 1 миллион 448 тысяч рублей необходимо удовлетворить в полном объёме.

Иск в 1,5 миллиона я чрезмерным не считаю!
Сторона обвинения требует не только удовлетворить иск в полном объёме, но и назначить самое суровое из возможных наказаний.
Фото Николая СТЕРНИНА


Судебное разбирательство по делу резонансного ДПТ двухлетней давности идет уже третий месяц. Александр Кустов обвиняется по статье 264 УК РФ («вождение в нетрезвом виде, повлёкшее смерть человека»). Последние два судебных заседания были закрытыми: ни прессу, ни других слушателей туда не пускали, потому что допрашивали врачей и зачитывали медицинские документы, раскрывающие сведения о здоровье подсудимого. 4 апреля перед судом впервые выступил единственный сын жертвы аварии Сергей.

- Расскажите о том, что случилось 20 октября 2015 года, - начал допрос потерпевшего судья Александр ЛОЗОВСКИЙ.

- Я буду читать, - Сергей развернул листок бумаги и принялся сбивчиво читать текст написанных заранее показаний. Позже в разговоре с нашим корреспондентом он пояснил, что решение читать с листка свои показания принял потому, что волновался и беспокоился, что вообще не сможет вымолвить ни единого слова.

- 20 октября, около 22 часов, от Александра АХРИМЕНКО (гражданский муж погибшей. – Прим. автора) я узнал, что мою мать Инну Казьмину сбила машина «Лэнд-Крузер» на перекрёстке Алёшина и Космонавтов. На месте ДТП я не был, так как поздно узнал о случившемся и маму оттуда уже увезли в морг. Первые, более подробные сведения о событии я узнал из сообщений в социальных сетях.

- Что вы сказали, когда вам позвонил Ахрименко? – уточнила прокурор.

- Я спросил, в каком состоянии мама. Он ответил, что она мертва.

- Вы заявили в суд иск о возмещении Кустовым морального вреда в 1 миллион 448 тысяч 920 рублей. Вы можете как-то обосновать эту сумму? – спросил судья.

- Да, - начал потерпевший и зачитал:

- Я не считаю заявленную в счёт возмещения морального вреда сумму чрезмерной. Так как при её определении я руководствовался судебной практикой возмещения морального вреда при аналогичных событиях, степенью и характером переносимых мной нравственных страданий, безвозвратной утратой, которую я понёс в связи с гибелью в расцвете сил 45-летнего родного и близкого человека. Вследствие чего были прерваны устойчивые семейные связи, и я испытал и продолжаю испытывать тяжёлое эмоциональное потрясение, нравственные страдания. Погибшая являлась для меня опорой и надёжной защитой в жизни, несла ответственность и оказывала помощь не только мне как сыну, но и своей маме, а также своим двум малолетним внукам, которым не хватает в настоящее время её тепла, любви и заботы.

В этом же судебном заседании допрашивали двух свидетелей стороны защиты – Эдуарда РЫБАКОВА, близкого товарища Александра Кустова, он приехал в больницу скорой медицинской помощи сразу, как узнал об аварии, и находился там всё время, пока Кустова не отвели в стационар. И Дмитрия БОЯРШИНОВА, знакомого Александра, он несколько минут разговаривал с подсудимым и его женой в день аварии, до того, как те сели в машину.

- Когда я приехал в больницу, Кустов сидел в приёмном покое, пытался дозвониться до жены. По всему было видно, что чувствует себя плохо. Я спросил: «Ты выпивал?» Кустов ответил, что нет. Я попросил дыхнуть. Александр дыхнул, запаха алкоголя я не почувствовал, - вспоминает Эдуард Рыбаков.

Ольга КНЯЗЕВА

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