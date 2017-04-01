Иск в 1,5 миллиона я чрезмерным не считаю!

Сын погибшей в аварии Инны Казьминой обосновал суду сумму заявленного иска

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Судебное разбирательство по делу резонансного ДПТ двухлетней давности идет уже третий месяц. Александр Кустов обвиняется по статье 264 УК РФ («вождение в нетрезвом виде, повлёкшее смерть человека»). Последние два судебных заседания были закрытыми: ни прессу, ни других слушателей туда не пускали, потому что допрашивали врачей и зачитывали медицинские документы, раскрывающие сведения о здоровье подсудимого. 4 апреля перед судом впервые выступил единственный сын жертвы аварии Сергей.- начал допрос потерпевшего судья Александр ЛОЗОВСКИЙ.- Сергей развернул листок бумаги и принялся сбивчиво читать текст написанных заранее показаний. Позже в разговоре с нашим корреспондентом он пояснил, что решение читать с листка свои показания принял потому, что волновался и беспокоился, что вообще не сможет вымолвить ни единого слова.– уточнила прокурор.– спросил судья.- начал потерпевший и зачитал:В этом же судебном заседании допрашивали двух свидетелей стороны защиты – Эдуарда РЫБАКОВА, близкого товарища Александра Кустова, он приехал в больницу скорой медицинской помощи сразу, как узнал об аварии, и находился там всё время, пока Кустова не отвели в стационар. И Дмитрия БОЯРШИНОВА, знакомого Александра, он несколько минут разговаривал с подсудимым и его женой в день аварии, до того, как те сели в машину.- Когда я приехал в больницу, Кустов сидел в приёмном покое, пытался дозвониться до жены. По всему было видно, что чувствует себя плохо. Я спросил:- вспоминает Эдуард Рыбаков.