Точкой невозврата для «Дитэко» стала весна 2016 года

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

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- Между ООО «Ангарск-Нефть» и АО ПК «Дитэко» в декабре 2015 года был заключен договор на оказание услуг по переработке нефти (процессинг). В рамках данного договора «Ангарск-Нефть» в апреле 2016 года осуществил поставку сырья на завод «Дитэко», из которого были произведены нефтепродукты. В этот же период без уведомления «Ангарск-Нефти» руководство «Дитэко» в лице Сергея КОСИНСКОГО заключило новый договор процессинга с компанией «РусЭнерджи». На тот момент в резервуарном парке «Дитэко» находились на хранении нефтепродукты, принадлежавшие на праве собственности «Ангарск-Нефти». В июне 2016 года «Ангарск-Нефти» стало известно, что нефтепродукты на общую стоимость около 500 млн. руб. были похищены.Согласно действующему в «Дитэко» регламенту налив и отгрузка нефтепродуктов производились на основании ежедневных разнарядок на отгрузку товара. Указанные разнарядки подписывались со стороны «Дитэко» финансовым директором Алексеем БОЛОБОЛКИНЫМ (по доверенности, выданной ему Сергеем Косинским), а со стороны собственника готовой продукции «Ангарск-Нефти» - Игорем ШАЛИНЫМ. Последний не имел полномочий на соответствующие действия. Как мне известно, бывший генеральный директор «Ангарск-Нефти» Юлия КРАВЕЦ неоднократно сообщала «Дитэко» о недопустимости производить от-грузку нефтепродуктов без её письменного согласования. На первый взгляд Сергей Косинский, Алексей Болоболкин и Игорь Шалин никак не связанные лица. Однако общность их интересов легко прослеживается через компанию ООО «НАФТА». Данная компания принадлежит Сергею Косинскому. Игорь Шалин является сотрудником компании «НАФТА». Алексей Болоболкин сейчас активно выступает представителем компании в судебных разбирательствах, а в социальных сетях позиционирует себя как финансовый директор «НАФТА».Нам также достоверно известно, что в договорных отношениях с покупателями в качестве продавца выступала уже известная нам компания «НАФТА». Заслуживает особого внимания факт отгрузки этих нефтепродуктов на экспорт в пользу иностранной компания LANTURNO AG. Это швейцарская организация, имеющая представительство в Москве, которое возглавляет Дмитрий ПЕРЕВАЛОВ. Он же, по материалам в открытом доступе, является собственником компании «РусЭнерджи». Именно этой компании, на наш взгляд, мы обязаны той патовой ситуацией, которая сложилась на данный момент в компании «Дитэко».Сложно назвать совокупность данных фактов случайным совпадением. По нашим сведениям, на экспорт было поставлено нефтепродуктов стоимостью около 2 млн. долларов.