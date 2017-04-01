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Петербург содрогнулся, но не дрогнул


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Сегодня, 17:24
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Петербург содрогнулся, но не дрогнул

3 апреля Петербург - город, в котором я живу десять лет, содрогнулся: около 14.40 в вагоне метро между станциями «Сенная» и «Технологический институт» произошел взрыв. Вторая бомба была обезврежена на станции «Площадь Восстания». По версии следствия, теракт совершил террорист-смертник Акбаржон ДЖАЛИЛОВ, 1995 года рождения.

«Сенная» и «Техноложка» - пересадочные станции почти в центре города, здесь всегда много пассажиров. Взрыв произошел не в час пик: не утром, когда все едут на работу-учебу, и не вечером, когда все едут обратно. По последним данным, 14 человек погибли, 49 находятся в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии, пострадавшие с легкими травмами отпущены домой.

Петербург содрогнулся, но не дрогнул

Я не хочу публиковать фотографии с места взрыва. Вы видели их по телевизору, в Интернете, а если нет, вспомните любой боевик: раскуроченные двери, выбитые стекла, внутри все серое, а от вагона тянутся кровавые следы.

Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь услышали тот надрывный плач, который разошелся по всем питерским телеканалам и ушел в Интернет: кто-то за кадром где-то слева от взорванного вагона беспрерывно кричит: «Мама-мама-мама». Мама не отзывается.

Честно говоря, я не хочу писать этот текст: тяжело, да и что я могу сказать? Только то, как город пережил 3 апреля и как он живет сегодня.
Взрыв в метро был не такой мощности, чтобы Петербург содрогнулся буквально. Город содрогнулся в переносном смысле - в душе каждого петербуржца.

Звучит пафосно, но это правда.

Мы не были готовы к теракту, если к такому вообще можно подготовиться. Пугает даже не то, что в любой момент какой-то человек может лишить тебя жизни из-за своих политических, религиозных, других взглядов. Пугает факт абсолютной бессмысленности произошедшего.

Никакая из причин, которую в скором времени назовут следователи или всезнающие эксперты в Интернете, не объяснит, почему 22-летний парень решил, что он может лишать людей жизни.

Почему 15-летняя школьница теперь всю жизнь будет прятать ожоги на лице и теле.

Почему третьекурсники Максим АРЫШЕВ и Динара АЛИЕВА не вернулись домой, а кто-то так и не дозвался маму.

Почему вчера весь Петербург звонил, писал, искал и выдыхал со всхлипом: ответил, не в метро, не там, сегодня не пошел на пары, спустился на пятнадцать минут позже, пересел на другой ветке… Почему люди рыдали, когда слышали в трубке голос того, кому полтора часа не могли дозвониться.

Я не знаю, какую цель преследовал террорист-смертник, какое послание он хотел передать миру. Но я знаю, чего он добился: десятки людей в больницах, сотни - с нервным срывом, тысячи - в шоке. И сотни тысяч - плечом к плечу.

Это опять-таки звучит пафосно, но это правда.

Я не знаю, как другие города переживали теракты, что происходило в Ницце, Париже, Тель-Авиве. Я знаю, что происходило 3 апреля в Петербурге.

Анна КРАСНОВА,
г. Санкт-Петербург,
фото автора
и Евгения КОЗЫРЕВА

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