Не дали сгореть

Игорь КАРИН

Учитывая, что в такое время в здании полно людей, на тушение были направлены несколько машин пожарного гарнизона.К приезду пожарных здание самостоятельно покинули 52 человека. Три звена огнеборцев прошлись по задымленному коридору и нашли еще трех человек, которые сами не смогли выйти из здания. Их пожарные эвакуировали вниз. К счастью, медицинская помощь не понадобилась никому.По оценке пожарных дознавателей, очаг возгорания составил 12 кв. метров. С места происшествия в полицию был доставлен мужчина, которого в органах дознания называют подозреваемым в причастности к случившемуся пожару. Но на данный момент окончательные выводы еще пока не сделаны.