.
,

Не дали сгореть


0

Сегодня, 17:36
 Количество просмотров: 53
    

В ночь с 1 на 2 апреля крупный пожар произошел в 96 квартале. В четвертом часу утра огонь появился на четвертом этаже в одной из комнат общежития, принадлежащего техникуму строительных технологий.

Учитывая, что в такое время в здании полно людей, на тушение были направлены несколько машин пожарного гарнизона.

К приезду пожарных здание самостоятельно покинули 52 человека. Три звена огнеборцев прошлись по задымленному коридору и нашли еще трех человек, которые сами не смогли выйти из здания. Их пожарные эвакуировали вниз. К счастью, медицинская помощь не понадобилась никому.

По оценке пожарных дознавателей, очаг возгорания составил 12 кв. метров. С места происшествия в полицию был доставлен мужчина, которого в органах дознания называют подозреваемым в причастности к случившемуся пожару. Но на данный момент окончательные выводы еще пока не сделаны.
Игорь КАРИН
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
По последнему снегу
В двадцатый раз
Не слабый пол
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Продам участок
в деревне Зуй,
(10 соток,
земля разработана,
огорожена)
500 тыс. руб.
т. 8-950-108-90-65

Происшествия
Не дали сгореть
Петербург содрогнулся, но не дрогнул
Точкой невозврата для «Дитэко» стала весна 2016 года
Все новости категории

Общество
Поколение «пускачей»
Просто поржать
«Джаз на Байкале» откроется 7 апреля джазовым шествием
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (88)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru