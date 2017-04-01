Штраф за сжигание мусора

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает, что с началом пожароопасного сезона категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора на территории населенных пунктов и в прилегающих лесных массивах. Руководители организаций обязаны принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок мусора на своих территориях!

- прокомментировал начальник отдела надзорной деятельности по городу Усолье-Сибирскому и Усольскому району Андрей Лопатин. –В отношении руководства детского сада проводится административное расследование. Заведующему дошкольного учреждения и ответственному за пожарную безопасность грозит штраф вВсего с начала пожароопасного периода за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 18 правонарушителей в виде штрафа, из них 16 граждан и 2 должностных лица, на общую сумму 31 тысяч рублей.