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Штраф за сжигание мусора


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Сегодня, 12:55
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Штраф за сжигание мусора

Сотни патрульных групп, работающих в населённых пунктах Иркутской области, ежедневно сталкиваются со случаями нарушения особого противопожарного режима. Так, накануне в городе Усолье-Сибирском государственные инспекторы по пожарному надзору во время очередного рейда застали дворника, сжигавшего пустые коробки прямо на территории детского сада. Мужчину не смущало ни то, что едким дымом дышали дети, ни то, что всё это действие разворачивается на глазах прохожих.

- Дворник объяснил свои действия тем, что в мусорном баке не нашлось места для коробок из-под продуктов питания, - прокомментировал начальник отдела надзорной деятельности по городу Усолье-Сибирскому и Усольскому району Андрей Лопатин. – Он развёл костёр прямо на сухой траве, недалеко от здания детсада. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина был оштрафован как физическое лицо на две тысячи рублей и пообещал в следующий раз утилизировать мусор правильно.

В отношении руководства детского сада проводится административное расследование. Заведующему дошкольного учреждения и ответственному за пожарную безопасность грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Всего с начала пожароопасного периода за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 18 правонарушителей в виде штрафа, из них 16 граждан и 2 должностных лица, на общую сумму 31 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает, что с началом пожароопасного сезона категорически запрещено разведение костров, сжигание мусора на территории населенных пунктов и в прилегающих лесных массивах. Руководители организаций обязаны принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок мусора на своих территориях!


38.mchs.gov.ru
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