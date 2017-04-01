.
,

Вернулся и задушил женщину


0

Сегодня, 13:09
 Количество просмотров: 105
    

Вернулся и задушил женщину

Следователями СКР получены признательные показания от одного из подозреваемых в совершении двойного убийства. Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на следующий день после совершения преступления он вернулся в дачный дом, где всё произошло, и убил сожительницу одного из потерпевших.

Напомним, 4 апреля в дежурную часть отдела полиции г. Ангарска поступило сообщение о том, что на участке в садоводстве «Рассвет» обнаружены тела двух мужчин с видимыми признаками насильственной смерти. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили, что ночью 1 апреля четверо мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов дачного садоводства. В ходе распития между ними возник конфликт, в результате которого двое из мужчин облили бензином и подожгли 44-летнего потерпевшего, а его брату нанесли удары колуном по голове. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

Позже было установлено, что в ту ночь в компании мужчин находилась женщина, однако ушла она задолго до совершения преступления. На утро, один из подозреваемых опасаясь, что женщина поймет кто совершил убийство и сообщит в полицию, вернулся и задушил её.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела (ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц) продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Баскетболисты «Иркута» выиграли первый матч
По последнему снегу
В двадцатый раз
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Погибли четыре человека на пожаре в Нижнеудинском районе
Вынесен приговор бывшему мэру г. Усть-Илимска за взятку
Вернулся и задушил женщину
Все новости категории

Общество
На реализацию проекта «Народные инициативы» - 500 млн рублей
Вместе против террора
«Тимур» стал съедобным
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (112)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru