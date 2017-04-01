Вернулся и задушил женщину

4 апреля в дежурную часть отдела полиции г. Ангарска поступило сообщение о том, что на участке в садоводстве «Рассвет» обнаружены тела двух мужчин с видимыми признаками насильственной смерти. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили, что ночью 1 апреля четверо мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов дачного садоводства. В ходе распития между ними возник конфликт, в результате которого двое из мужчин облили бензином и подожгли 44-летнего потерпевшего, а его брату нанесли удары колуном по голове. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.Позже было установлено, что в ту ночь в компании мужчин находилась женщина, однако ушла она задолго до совершения преступления. На утро, один из подозреваемых опасаясь, что женщина поймет кто совершил убийство и сообщит в полицию, вернулся и задушил её.В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела (ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц) продолжается.