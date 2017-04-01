Происшествия

Следствием и судом установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2014 года мэром г. Усть-Илимска неоднократно были получены взятки в общей сумме чуть более 10 миллионов рублей от представителя юридических лиц, работающих в городе Усть-Илимске по муниципальным контрактам. Денежные средства передавались за беспрепятственную приемку чиновниками администрации работ и своевременную оплату по контрактам.Напомним, Владимир Ташкинов был задержан следственно-оперативной группой 24 апреля 2015 года в городе Новосибирске, после чего этапирован в г. Иркутск.Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК ГУ МВД и ФСБ России по Иркутской области.Материалы уголовного дела насчитывают 16 томов. Следователями СКР допрошено более 40 свидетелей. Проведено 10 судебных экспертиз.Приговором Усть-Илимского городского суда Владимир Ташкинов признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафа в размере 30 млн рублей с конфискацией принадлежащего автомобиля, а также Ташкинов лишен права занимать выборные должности сроком на 7 лет.