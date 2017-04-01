Погибли четыре человека на пожаре в Нижнеудинском районе

Сообщение о пожаре поступило в минувшее воскресенье около полуночи. К моменту прибытия первого подразделения - добровольной пожарной команды ближайшего населенного пункта деревянный двухквартирный дом был полностью охвачен огнем. Из квартиры, с которой начался пожар, соседям удалось эвакуировать мужчину, ими также была разбужена и спасена пожилая женщина из другой части дома.В ходе опроса свидетелей стало известно, что в одной из квартир весь выходной день шло застолье. По мнению специалистов, возможно, состояние алкогольного опьянения и сна могло повлиять на трагичный исход пожара.Юрий Трунев, начальник отдела надзорной деятельности по Нижнеудинскому району:Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99.