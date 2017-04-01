Погибли четыре человека на пожаре в Нижнеудинском районе

На участке Загорье Нижнеудинского района Иркутской области специалистами пожарно-испытательной лаборатории проводятся необходимые действия по установлению причин пожара, на котором погибли четыре человека. До прибытия пожарных подразделений соседями были спасены двое.
Сообщение о пожаре поступило в минувшее воскресенье около полуночи. К моменту прибытия первого подразделения - добровольной пожарной команды ближайшего населенного пункта деревянный двухквартирный дом был полностью охвачен огнем. Из квартиры, с которой начался пожар, соседям удалось эвакуировать мужчину, ими также была разбужена и спасена пожилая женщина из другой части дома.
В ходе опроса свидетелей стало известно, что в одной из квартир весь выходной день шло застолье. По мнению специалистов, возможно, состояние алкогольного опьянения и сна могло повлиять на трагичный исход пожара.
Юрий Трунев, начальник отдела надзорной деятельности по Нижнеудинскому району: «В настоящее время рассматривается несколько причин его возникновения, в том числе версия о неосторожном обращении с огнем. Убедительно просим граждан быть предельно внимательными и своевременно информировать надзорные и правоохранительные органы об асоциальном образе жизни проживающих рядом для проведения профилактической работы с ними. Зачастую при пожаре возникает угроза рядом стоящим жилым домам и, соответственно, жизни других людей».
Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99.38.mchs.gov.ru