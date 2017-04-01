В Иркутске задержаны карманники

Сыщики не исключают, что задержанные могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений. Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности указанных лиц (на фото), полиция просит обращаться по телефону 02 или 45-82-04.

В конце марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от 58-летней иркутянки. Женщина сообщила, что неизвестные преступники в общественном транспорте из сумки похитили её имущество – сотовый телефон, и скрылись в неизвестном направлении. В дальнейшем злоумышленники с помощью услуги дистанционного управления банковским счётом (так называемая услуга «мобильный банк») похитили несколько тысяч рублей.Оперативники проанализировали маршрут следования заявительницы и установили, что преступление скорее всего произошло в Октябрьском районе Иркутска. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены личности возможных воров и накануне они были задержаны. Ими оказались 20-ти и 23-летний жители соседних регионов.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».