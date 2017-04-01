.
,

В Иркутске задержаны карманники


0

Вчера, 12:09
 Количество просмотров: 75
    

В Иркутске задержаны карманники

Сотрудники полиции задержали уроженцев республики Бурятия и Забайкальского края, подозреваемых в совершении серии карманных краж на территории областного центра Приангарья.

В конце марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от 58-летней иркутянки. Женщина сообщила, что неизвестные преступники в общественном транспорте из сумки похитили её имущество – сотовый телефон, и скрылись в неизвестном направлении. В дальнейшем злоумышленники с помощью услуги дистанционного управления банковским счётом (так называемая услуга «мобильный банк») похитили несколько тысяч рублей.

Оперативники проанализировали маршрут следования заявительницы и установили, что преступление скорее всего произошло в Октябрьском районе Иркутска. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены личности возможных воров и накануне они были задержаны. Ими оказались 20-ти и 23-летний жители соседних регионов.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сыщики не исключают, что задержанные могут быть причастны к совершению серии аналогичных преступлений. Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности указанных лиц (на фото), полиция просит обращаться по телефону 02 или 45-82-04.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Соревнования по велоспорту «Весенние ветра» состоялись в Шелехове
Итоги чемпионата СФО по скайраннингу «Козерог - 2017»
Баскетболисты «Иркута» выиграли первый матч
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В Ангарске раскрыто убийство, совершенное 4 месяца назад
Школьники вынесли пенсионерку из пожара
В Иркутске задержаны карманники
Все новости категории

Общество
День памяти Евгения Евтушенко пройдёт в Иркутске 13 апреля
На реализацию проекта «Народные инициативы» - 500 млн рублей
Вместе против террора
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (119)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru