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Школьники вынесли пенсионерку из пожара


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Вчера, 12:22
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Школьники вынесли пенсионерку из пожара

Обычный школьный день сегодня стал для троих 11-классников настоящим событием. На урок математики к ним пришел сотрудник МЧС. Поводом для визита стал настоящий геройский поступок: Денис, Семен и Александр в минувшую субботу спасли на пожаре женщину.

Зажженная свеча стала причиной пожара в многоквартирном жилом доме. 86-летняя жительница Тулуна в преддверии церковного праздника зажгла свечи перед иконами, на деревянном комоде и оставила их без присмотра. Пламя перекинулось на мебель и начался пожар, который чуть было не обернулся трагедией.

Трое школьников, проходили мимо, и увидев дым из окна, бросились помогать. Возле подъезда их встретила соседка с криками о помощи. Мальчишки со всех ног побежали в задымленный подъезд.

«Когда мы поднялись на третий этаж, увидели что в открытой двери квартиры стоит бабушка, все вокруг было в дыму, она держалась за дверную ручку и не могла пошевелиться. Я взял ее за руки и, силой выдернул на лестничную клетку, она схватилась за перила и не хотела идти вниз, тогда мы вместе с ребятами взяли ее на руки и вынесли из подъезда», - рассказывает Денис Гололобов, один из школьников спасавших женщину.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Ленина поступило на пульт пожарной охраны в 11:32 8 апреля. На момент прибытия пожарных расчетов комната в квартире на третьем этаже была охвачена огнем, подъезд сильно задымлен. Звеном газодымозащитной службы с верхних этажей были эвакуированы 4 человека. Хозяйку квартиры спасли школьники, и к этому времени ее уже осматривали врачи скорой медицинской помощи.

Сегодня спасатели благодарили Дениса Гололобова, Семена Хисмутдинова и Александра Пукало за проявленную смелость перед лицом опасности, неравнодушие и спасение человеческой жизни.

38.mchs.gov.ru
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