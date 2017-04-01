Школьники вынесли пенсионерку из пожара

Зажженная свеча стала причиной пожара в многоквартирном жилом доме. 86-летняя жительница Тулуна в преддверии церковного праздника зажгла свечи перед иконами, на деревянном комоде и оставила их без присмотра. Пламя перекинулось на мебель и начался пожар, который чуть было не обернулся трагедией.Трое школьников, проходили мимо, и увидев дым из окна, бросились помогать. Возле подъезда их встретила соседка с криками о помощи. Мальчишки со всех ног побежали в задымленный подъезд.- рассказывает Денис Гололобов, один из школьников спасавших женщину.Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Ленина поступило на пульт пожарной охраны в 11:32 8 апреля. На момент прибытия пожарных расчетов комната в квартире на третьем этаже была охвачена огнем, подъезд сильно задымлен. Звеном газодымозащитной службы с верхних этажей были эвакуированы 4 человека. Хозяйку квартиры спасли школьники, и к этому времени ее уже осматривали врачи скорой медицинской помощи.Сегодня спасатели благодарили Дениса Гололобова, Семена Хисмутдинова и Александра Пукало за проявленную смелость перед лицом опасности, неравнодушие и спасение человеческой жизни.