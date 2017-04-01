В Ангарске раскрыто убийство, совершенное 4 месяца назад

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства мужчины в декабре 2016 года.
Накануне в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудниками правоохранительных органов задержан 30-летний подозреваемый в преступлении. Мужчина дал признательные показания и пояснил следователям СКР, что 15 декабря он совместно с потерпевшим находился на территории дачного участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Озерная. В какой-то момент между ними возник конфликт и тогда подозреваемый причинил своему знакомому ножевое ранение. С целью сокрыть совершение указанного преступления подозреваемый поджег дом и скрылся.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.