В Ангарске раскрыто убийство, совершенное 4 месяца назад

Накануне в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудниками правоохранительных органов задержан 30-летний подозреваемый в преступлении. Мужчина дал признательные показания и пояснил следователям СКР, что 15 декабря он совместно с потерпевшим находился на территории дачного участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Озерная. В какой-то момент между ними возник конфликт и тогда подозреваемый причинил своему знакомому ножевое ранение. С целью сокрыть совершение указанного преступления подозреваемый поджег дом и скрылся.Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.