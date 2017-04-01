Клещи проснулись

Галина ЛЕМЗЯКОВА

По данным на утро 10 апреля, обратившихся стало уже 6. Клещей подцепили в садоводстве «Керамика», Савватеевке, Большой Елани.В травмпункт с жалобами на укусы клещей в этом году обратились три человека. 3 апреля у двоих пострадавших кровососов удалял заведующий травмпунктом Виктор БОБРЕНЕВ. Они привезли их из Тальян и Стеклянки. Очередной укушенный примчался в БСМП за помощью в ночь с 9 на 10 апреля.Выходя на природу, не забывайте пользоваться репеллентами, отпугивающими насекомых, надевайте одежду, которая полностью скрывает тело, и осматривайте периодически открытые участки тела.