Клещи проснулись

1 апреля в центр клещевых инфекций, расположенный в МАНО ЛДЦ, обратился первый пациент с укусом клеща. Он приехал в Ангарск из другого города.
По данным на утро 10 апреля, обратившихся стало уже 6. Клещей подцепили в садоводстве «Керамика», Савватеевке, Большой Елани.
В травмпункт с жалобами на укусы клещей в этом году обратились три человека. 3 апреля у двоих пострадавших кровососов удалял заведующий травмпунктом Виктор БОБРЕНЕВ. Они привезли их из Тальян и Стеклянки. Очередной укушенный примчался в БСМП за помощью в ночь с 9 на 10 апреля.
Выходя на природу, не забывайте пользоваться репеллентами, отпугивающими насекомых, надевайте одежду, которая полностью скрывает тело, и осматривайте периодически открытые участки тела.
Галина ЛЕМЗЯКОВА