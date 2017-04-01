.
,

Контрабанда леса и мошенничество с налогами


0

Вчера, 11:14
 Количество просмотров: 85
    

Контрабанда леса и мошенничество с налогами

Оперативниками межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УЭБиПК совместно с сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного возмещения НДС по экспортным операциям с древесиной, установлены новые эпизоды противоправной деятельности.

По версии следствия, братчанка, возглавляя организацию в сфере оптовой торговли лесоматериалами, совершила 4 противоправных деяния, связанных с незаконным возмещением НДС на общую сумму около 3 миллионов рублей.

По данным фактам органами предварительного следствия возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), и одно дело – по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2014 году фирма незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза стратегически важный товар – лес-пиловочник объемом порядка 10 тысяч кубических метров, стоимостью около 50 миллионов рублей.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Бронза на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок
На двух турнирах по гимнастике - девять золотых медалей.
Соревнования по велоспорту «Весенние ветра» состоялись в Шелехове
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске
Студенты обокрали школу
Контрабанда леса и мошенничество с налогами
Все новости категории

Общество
Мошенники в Ангарске оживились
Пикет сотрудников компании "Дитэко"
АЭХК расширит общепромышленную деятельность
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (139)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru