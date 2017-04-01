Контрабанда леса и мошенничество с налогами

По версии следствия, братчанка, возглавляя организацию в сфере оптовой торговли лесоматериалами, совершила 4 противоправных деяния, связанных с незаконным возмещением НДС на общую сумму около 3 миллионов рублей.По данным фактам органами предварительного следствия возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), и одно дело – по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в 2014 году фирма незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза стратегически важный товар – лес-пиловочник объемом порядка 10 тысяч кубических метров, стоимостью около 50 миллионов рублей.СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.