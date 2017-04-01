.
,

Студенты обокрали школу


0

Вчера, 12:31
 Количество просмотров: 114
    

Студенты обокрали школу

Утром 11 апреля в дежурную часть полиции поступило заявление от директора одной из школ Усть-Илимска. Он сообщил о том, что из кабинета информатики исчезли 16 ноутбуков.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, проанализировали записи камер наружного видеонаблюдения, установленных в учебном заведении, и пришли к выводу, что злоумышленники пытались ввести следствие в заблуждение. Они сымитировали побег через окно, оставив его открытым, однако на самом деле вынесли похищенное имущество в спортивных сумках через основной выход учреждения.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность обоих подозреваемых, которые сразу после совершения кражи выехали в областной центр. Ими оказались 19-летние студенты одного из иркутских учебных заведений, проживающие в Усть-Илимске.

Информацию о подозреваемых получили оперативники областного Главка, а затем и патрульные наряды полиции Иркутска. Автомобиль, приметы которого были указаны в ориентировке, остановил на улице Советской совместный экипаж сотрудников ДПС и ППС. Полицейские доставили молодых людей в отдел полиции, где они вскоре дали признательные показания.

Все похищенные ноутбуки обнаружены и изъяты в Усть-Илимске. В ближайшее время электронная техника будет возвращена законным владельцам.

Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовное кодекса Российской Федерации «кража, совершённая в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

(по информации Межмуниципального отдела МВД России "Усть-Илимский")
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Бронза на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок
На двух турнирах по гимнастике - девять золотых медалей.
Соревнования по велоспорту «Весенние ветра» состоялись в Шелехове
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске
Студенты обокрали школу
Контрабанда леса и мошенничество с налогами
Все новости категории

Общество
Мошенники в Ангарске оживились
Пикет сотрудников компании "Дитэко"
АЭХК расширит общепромышленную деятельность
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (139)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru