Студенты обокрали школу

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, проанализировали записи камер наружного видеонаблюдения, установленных в учебном заведении, и пришли к выводу, что злоумышленники пытались ввести следствие в заблуждение. Они сымитировали побег через окно, оставив его открытым, однако на самом деле вынесли похищенное имущество в спортивных сумках через основной выход учреждения.В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность обоих подозреваемых, которые сразу после совершения кражи выехали в областной центр. Ими оказались 19-летние студенты одного из иркутских учебных заведений, проживающие в Усть-Илимске.Информацию о подозреваемых получили оперативники областного Главка, а затем и патрульные наряды полиции Иркутска. Автомобиль, приметы которого были указаны в ориентировке, остановил на улице Советской совместный экипаж сотрудников ДПС и ППС. Полицейские доставили молодых людей в отдел полиции, где они вскоре дали признательные показания.Все похищенные ноутбуки обнаружены и изъяты в Усть-Илимске. В ближайшее время электронная техника будет возвращена законным владельцам.Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовное кодекса Российской Федерации «кража, совершённая в крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.(по информации Межмуниципального отдела МВД России "Усть-Илимский")