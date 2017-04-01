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Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске


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Вчера, 13:48
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Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске

В ходе комплексных мероприятий по идентификации транспортных средств с поддельными номерами агрегатов сотрудники Национального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с Госавтоинспекцией, экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии выявили 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске.

При проверке полученных сведений выяснилось, что иномарки были похищены в период с 2003 по 2016 годы. Установлено, что два автомобиля – Toyota Land Cruiser и Honda CR-V были похищены в Санкт-Петербурге, Mazda CX-5 – в Екатеринбурге, Toyota Vista – в Хабаровске. И владельцами внедорожника Lexus LX 470 и универсала Honda Avancier оказались жители Иркутской области, из Братска и Куйтуна соответственно.

В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства.

Вместе с тем, полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.

38.мвд.рф
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