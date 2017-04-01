Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске

При проверке полученных сведений выяснилось, что иномарки были похищены в период с 2003 по 2016 годы. Установлено, что два автомобиля – Toyota Land Cruiser и Honda CR-V были похищены в Санкт-Петербурге, Mazda CX-5 – в Екатеринбурге, Toyota Vista – в Хабаровске. И владельцами внедорожника Lexus LX 470 и универсала Honda Avancier оказались жители Иркутской области, из Братска и Куйтуна соответственно.В настоящее время транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства.Вместе с тем, полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установив современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.