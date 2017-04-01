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«Зебра» не спасает


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Сегодня, 18:38
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За три дня в Ангарске на пешеходных переходах были сбиты два человека.

6 апреля, в 17.30, улицу Коминтерна переходил 6-летний мальчик, который гулял без родителей. Ребенок был сбит «Тойотой-Витс», которой управляла женщина-водитель. В больницу ребенка доставил его отец. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащий присмотр за несовершеннолетним.

В воскресенье, 9 апреля, на перекрестке улиц Горького и Ворошилова была сбита женщина. Она также вышла на «зебру». С травмами различной тяжести ее увезла «скорая помощь». В этом происшествии не установленный пока водитель предпочел скрыться с места аварии. План «Перехват» по горячим следам результата не дал.

В ГИБДД просят помочь в поиске преступника. Свидетелей ДТП, особенно тех, кто снимал аварию на видеорегистратор, просят позвонить по телефону 89501267453.

Игорь КАРИН
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