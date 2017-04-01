Троих за одну ночь

1 апреля. В дежурную часть полиции поступает сообщение: на дачном участке садоводства «Расцвет», за 209 кварталом, найдено тело женщины. 4 апреля. В этом же садоводстве, но уже на другом участке, в доме найдены тела двоих мужчин. Как выяснится позже, братьев. Тело одного из них сожжено, второй зарублен топором.
Подозреваемые в тройном убийстве были задержаны уже спустя несколько часов. Сейчас они находятся под стражей и дают признательные показания. Что же довело людей до такого зверства?Если бы не Наталья, тела вряд ли бы скоро нашли. На фото баня, куда убийцы отнесли свои жертвы.
Дача на тупиковой улице садоводства ничем не отличается от большинства здешних: маленький деревянный домик, неухоженный и грязный после зимы. Рядом дрова, дачный хлам, несколько грядок, высокий забор. Хозяин этого дома – 39-летний Роман. С женой, малолетним сыном и дочками-двойняшками он живёт в городе. Нигде не работает, перебивается временными подработками. До этого трудился на лесозаготовках. Внешне обычная семья, таких много.
На дачу Роман приезжает изредка. В его отсутствие там живёт Евгений. Ему 51 год. Ни жены, ни детей. Выпивает. Жить ему было негде, поэтому с разрешения Романа он живет на его даче. Взамен выполняет мелкую работу – рубит дрова, копает картошку.
31 марта вместе со своим другом Анатолием Роман приехал на дачу. Решили выпить. Евгений для компании позвал соседей – братьев 39-летнего Игоря и 51-летнего Николая. Братья тоже нигде не работали (в этой истории вообще участвовали одни безработные), жили в садоводстве. У них здесь два участка. На первом стоит дом, там они проживают вместе со своими гражданскими жёнами Натальей и Мариной. На втором участке (он соседствует с дачей Романа) стоит баня. На пьянку братья пришли вместе с Мариной, сожительницей младшего, Игоря. Наталья в это время со своим сожителем была в ссоре и уже месяц как жила в Иркутске. Таким составом, в 6 человек, начали вечер 31 марта. До утра дожили лишь трое.
В какой-то момент Марина пошла спать домой. Мужчины продолжили пить. Сидели во дворе, в дом не заходили. К моменту, когда произошла ссора, сосед Николай уже спал в беспамятстве на земле. Причину конфликта сейчас вспомнить никто не может. Предполагают, что Игорь сказал что-то и собутыльники взбесились. Гостеприимный хозяин Роман забежал в дом, взял канистру с бензином, вышел и… облил Игоря! Позже он пояснит: не хотел никого убивать. Думал, просто напугать. Но Евгений достал спички, чиркнул и кинул в Игоря. Игорь сгорел заживо.- Мы были все очень сильно пьяные. Игорь меня оскорбил. А я этого не прощаю. Кулаками бы я его не смог одолеть, он моложе и сильнее. А так отомстил,
- объяснил Евгений на допросе.Здесь, среди бутылок и дачного хлама, лежали тела двух братьев.
Дальше нужно было избавляться от свидетелей. Николай хоть и был пьян и даже не слышал истошных криков брата, но всё равно оставался свидетелем. Поэтому Роман взял топор и несколько раз ударил им по голове спящего соседа. - Сколько раз вы нанесли удар?
– уточнила следователь следственного комитета Анна БАХТИНА. - Не помню. Несколько раз. Потом я сказал Жене, чтобы он добил его.
Согласно судебно-медицинской экспертизе по голове мужчины было нанесено более 15 ударов топором.
Действительно, выпили много.
После того как братья были убиты, Роман, Евгений и Анатолий пошли спать. А рано утром Роман проснулся от того, что вспомнил про ещё одного свидетеля, оставшегося в живых, – Марину. И пошёл к ней. Женщина спала. Он задушил её во сне. После чего вернулся на дачу и тоже лёг спать.
Утром все трое принялись избавляться от тел. Братьев погрузили на снятые в доме Романа шторы и отнесли на участок по соседству - туда, где стояла баня. Веранду дома замыли от крови, вещи сожгли, кое-что побелили, кое-что покрасили и разъехались. Других свидетелей, был уверен Роман, быть не могло. В это время года на дачах еще пусто, соседей нет.
Возможно, тела действительно бы долго искали – у погибших не было ни родственников, ни друзей. Но в это время из Иркутска, простив сожителя, решает вернуться Наталья. Она зашла в дом, где жила вместе с Николаем, его братом Игорем и его гражданской супругой Мариной. - В доме было пусто, дверь открыта. Смотрю, на полу лежит Маринка! Я сначала подумала, спит пьяная, потом поняла, что мёртвая,
- рассказывает Наталья следователям.
В полицию о находке женщина сообщит только на следующий день, объяснит: испугалась. О том, что это только первый из трёх трупов, пока ещё никто не знает. пень наказания определит суд. В соответствии с частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ подозреваемым грозит срок вплоть до пожизненного.
Ольга КНЯЗЕВА, Все имена в материале изменены.
фото оперативной съемки
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