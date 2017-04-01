Троих за одну ночь

Ольга КНЯЗЕВА,

фото оперативной съемки

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Дача на тупиковой улице садоводства ничем не отличается от большинства здешних: маленький деревянный домик, неухоженный и грязный после зимы. Рядом дрова, дачный хлам, несколько грядок, высокий забор. Хозяин этого дома – 39-летний Роман. С женой, малолетним сыном и дочками-двойняшками он живёт в городе. Нигде не работает, перебивается временными подработками. До этого трудился на лесозаготовках. Внешне обычная семья, таких много.На дачу Роман приезжает изредка. В его отсутствие там живёт Евгений. Ему 51 год. Ни жены, ни детей. Выпивает. Жить ему было негде, поэтому с разрешения Романа он живет на его даче. Взамен выполняет мелкую работу – рубит дрова, копает картошку.31 марта вместе со своим другом Анатолием Роман приехал на дачу. Решили выпить. Евгений для компании позвал соседей – братьев 39-летнего Игоря и 51-летнего Николая. Братья тоже нигде не работали (в этой истории вообще участвовали одни безработные), жили в садоводстве. У них здесь два участка. На первом стоит дом, там они проживают вместе со своими гражданскими жёнами Натальей и Мариной. На втором участке (он соседствует с дачей Романа) стоит баня. На пьянку братья пришли вместе с Мариной, сожительницей младшего, Игоря. Наталья в это время со своим сожителем была в ссоре и уже месяц как жила в Иркутске. Таким составом, в 6 человек, начали вечер 31 марта. До утра дожили лишь трое.В какой-то момент Марина пошла спать домой. Мужчины продолжили пить. Сидели во дворе, в дом не заходили. К моменту, когда произошла ссора, сосед Николай уже спал в беспамятстве на земле. Причину конфликта сейчас вспомнить никто не может. Предполагают, что Игорь сказал что-то и собутыльники взбесились. Гостеприимный хозяин Роман забежал в дом, взял канистру с бензином, вышел и… облил Игоря! Позже он пояснит: не хотел никого убивать. Думал, просто напугать. Но Евгений достал спички, чиркнул и кинул в Игоря. Игорь сгорел заживо.- объяснил Евгений на допросе.Дальше нужно было избавляться от свидетелей. Николай хоть и был пьян и даже не слышал истошных криков брата, но всё равно оставался свидетелем. Поэтому Роман взял топор и несколько раз ударил им по голове спящего соседа.– уточнила следователь следственного комитета Анна БАХТИНА.Согласно судебно-медицинской экспертизе по голове мужчины было нанесено более 15 ударов топором.Действительно, выпили много.После того как братья были убиты, Роман, Евгений и Анатолий пошли спать. А рано утром Роман проснулся от того, что вспомнил про ещё одного свидетеля, оставшегося в живых, – Марину. И пошёл к ней. Женщина спала. Он задушил её во сне. После чего вернулся на дачу и тоже лёг спать.Утром все трое принялись избавляться от тел. Братьев погрузили на снятые в доме Романа шторы и отнесли на участок по соседству - туда, где стояла баня. Веранду дома замыли от крови, вещи сожгли, кое-что побелили, кое-что покрасили и разъехались. Других свидетелей, был уверен Роман, быть не могло. В это время года на дачах еще пусто, соседей нет.Возможно, тела действительно бы долго искали – у погибших не было ни родственников, ни друзей. Но в это время из Иркутска, простив сожителя, решает вернуться Наталья. Она зашла в дом, где жила вместе с Николаем, его братом Игорем и его гражданской супругой Мариной.- рассказывает Наталья следователям.В полицию о находке женщина сообщит только на следующий день, объяснит: испугалась. О том, что это только первый из трёх трупов, пока ещё никто не знает. пень наказания определит суд. В соответствии с частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ подозреваемым грозит срок вплоть до пожизненного.