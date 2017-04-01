Трамвай дымится

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По информации Алексея КАРАГАЯ, дознавателя ОНД и ПР ГУ МЧС России, в вагоне случилось короткое замыкание электропроводки, что сопровождалось дымом, открытого огня не было. Пассажиры оперативно эвакуировались.На предприятии МУП «Ангарский трамвай» была создана комиссия, которая должна установить точные причины происшествия.По словам кондукторов предприятия, вагон № 112 работает на линии около 10 лет, однако из-за состояния рельсовых путей в вагонах повышенная вибрация, поэтому они изнашиваются очень быстро.