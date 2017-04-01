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Из-за пала травы сгорел Камаз


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Сегодня, 12:32
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Из-за пала травы сгорел Камаз

На территории Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» сотрудники полиции активизировали работу по пресечению фактов несанкционированного разжигания костров в лесных массивах и сжигания травы на приусадебных участках. В пригороде и районе проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых полицейские ежедневно выявляют нарушителей правил особого противопожарного режима, который действует на территории Иркутской области.

Один из подобных фактов зарегистрирован 14 апреля в деревне Максимовщина. 5-летний мальчик, оставшись без присмотра родителей, стал поджигать сухую траву на приусадебном участке. Из-за ветра огонь быстро перекинулся на деревянный навес, где находился автомобиль Камаз, принадлежащий отцу ребенка. В результате возгорания большегруз и постройка уничтожены огнем полностью.

По счастливой случайности удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние участки. В отношении родителей мальчика сотрудниками полиции составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных деяний.

С начала года в Иркутской области сотрудниками полиции за различные нарушения пожарной безопасности составлено около 400 административных протоколов. Порядка трехсот сотрудников в ежесуточном режиме задействуются для участия в профилактических мероприятиях. С целью разъяснения действующих запретов и ограничений, а также степени ответственности участковые уполномоченные полиции уже провели свыше 300 сходов граждан в различных населенных пунктах области, а также более полусотни встреч с трудовыми коллективами региона. На регулярной основе осуществляется подворовой обход частного сектора.

13-14 апреля, когда на территории Приангарья были зафиксированы первые пожары, полицейскими уже выявлено 7 фактов нарушения ст.8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и 16 фактов нарушений в частном секторе по ст.20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Полицейские напоминают, что во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и выжигать сухую траву. При нарушении административного законодательства физические лица подвергаются штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юридические - от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

О возникших очагах возгорания граждане должны немедленно сообщать по телефону 01 (112). Чем позже поступит сообщение о происшествии, тем тяжелее могут оказаться последствия.


38.мвд.рф
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