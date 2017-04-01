Гопстопники вышли на охоту

Ориентировка с приметами подозреваемых, а также машина, на которой передвигались злоумышленники, была немедленно передана всем наружным постам полиции. Спустя несколько минут в Свердловском районе города сотрудниками патрульно-постовой службы полиции было установлено транспортное средство. Водитель был доставлен в ближайший отдел полиции.Вскоре сотрудниками уголовного розыска были задержаны еще двое фигурантов, предположительно причастных к уличному преступлению.Сейчас по данному факту следственными органами по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 (Грабеж), возбуждено уголовное дело.