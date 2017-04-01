Гопстопники вышли на охоту

13 апреля в дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» обратился местный житель, который сообщил, что несколько минут назад он стал жертвой преступного посягательства. 29-летний иркутянин рассказал, что в переулке дома, расположенного по улице Лесогорская, к нему подошли двое неизвестных. Злоумышленники похитили у него сотовый телефон, а также электронное устройство, после чего скрылись на машине, в неизвестном направлении.
Ориентировка с приметами подозреваемых, а также машина, на которой передвигались злоумышленники, была немедленно передана всем наружным постам полиции. Спустя несколько минут в Свердловском районе города сотрудниками патрульно-постовой службы полиции было установлено транспортное средство. Водитель был доставлен в ближайший отдел полиции.
Вскоре сотрудниками уголовного розыска были задержаны еще двое фигурантов, предположительно причастных к уличному преступлению. Ими оказались 17-летние местные жители.
Сейчас по данному факту следственными органами по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 (Грабеж), возбуждено уголовное дело.По информации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»