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Пал травы в Братске обернулся трагедией


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Сегодня, 13:43
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Пал травы в Братске обернулся трагедией

15 апреля в Братском районе Иркутской области пожарным пришлось в условиях сильного ветра отстаивать дачный поселок и тушить сухую растительность на большой площади. В результате пожара огнем были уничтожены дачный домик и надворные постройки на одном из участков, а хозяин строений, 63-летний мужчина, был госпитализирован в лечебное учреждение с диагнозом отравление продуктами горения.

Первые сообщения о пожаре в районе сопки Солнечной поселка Гидростроитель поступили около 4 часов дня от сторожа одного из предприятий, который пояснил, что уже на протяжении 30 минут не может справиться с палом сухой растительности на его территории, и огонь быстро распространяется в сторону садоводства. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны к месту вызова горела сухая трава и растительность на пустыре, также огнем были охвачены строения на дачном участке. В течение часа пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня на соседние участки садоводства.

Пал травы в Братске обернулся трагедией

В ходе доследственной проверки по факту пожара было установлено, что примерно в 3 часа дня сторож предприятия обнаружил возгорание сухой травы с западной стороны от охраняемой им территории. Порывами сильного ветра огонь быстро распространился по всей её площади. Предпринятые им меры по ликвидации возгорания не увенчались успехом.

Дознавателями МЧС России также установлено, что условием, способствовавшим распространению горения, и как следствие уничтожению чужого имущества, способствовало непринятие мер ответственными лицами по очистке территорий от сухой травы и растительности, а также отсутствие противопожарных разрывов.

В отношении должностных лиц предприятия и садоводства инспекторами по пожарному надзору возбуждены административные проверки. Также в настоящее время проводятся мероприятия по установлению очевидцев возникновения загорания травы и лиц, виновных в происшествии.

38.mchs.gov.ru
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