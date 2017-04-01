3 года за ложное сообщение о минировании Центрального рынка в Иркутске

Суд установил, что 25 января 2017 года Нилов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды позвонил в дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Иркутское" и сообщил о готовящемся взрыве здания Центрального рынка г. Иркутска.В результате его противоправных действий были задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, посетители и сотрудники рынка были эвакуированы.Суд назначил Нилову наказание