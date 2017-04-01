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3 года за ложное сообщение о минировании Центрального рынка в Иркутске


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Сегодня, 12:20
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3 года за ложное сообщение о минировании Центрального рынка в Иркутске

Кировский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего Виктора Нилова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Суд установил, что 25 января 2017 года Нилов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды позвонил в дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Иркутское" и сообщил о готовящемся взрыве здания Центрального рынка г. Иркутска.

В результате его противоправных действий были задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, посетители и сотрудники рынка были эвакуированы.

Суд назначил Нилову наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

www.irkproc.ru
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