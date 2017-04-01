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Тротиловые шашки, патроны и гранату нашли в подвале среди мусора


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Сегодня, 13:45
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Тротиловые шашки, патроны и гранату нашли в подвале среди мусора

17 апреля около 10.00 в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило телефонное сообщение от диспетчера управляющей компании, сообщившего о том, что при уборке подвальных помещений в одном из домов м-на Первомайский рабочими обнаружены подозрительные предметы.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и в полном объеме обеспечили безопасность граждан на прилегающей территории, в том числе путем эвакуации 50 жильцов. В ходе осмотра было установлено, что предметы, вызвавшие повышенное внимание коммунальных работников были засыпаны землей и находились среди старого мусора.

В свою очередь сотрудники ОМОН Управления Росгвардии осмотрели и вынесли из подвального помещения тротиловые шашки, патроны, а также гранату, запал которой находился отдельно. В настоящее время изъятое находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту органами дознания МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации

38.мвд.рф
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