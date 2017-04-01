Тротиловые шашки, патроны и гранату нашли в подвале среди мусора

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию и в полном объеме обеспечили безопасность граждан на прилегающей территории, в том числе путем эвакуации 50 жильцов. В ходе осмотра было установлено, что предметы, вызвавшие повышенное внимание коммунальных работников были засыпаны землей и находились среди старого мусора.В свою очередь сотрудники ОМОН Управления Росгвардии осмотрели и вынесли из подвального помещения тротиловые шашки, патроны, а также гранату, запал которой находился отдельно. В настоящее время изъятое находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области.По данному факту органами дознания МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации