Ангарчанка попалась на уловки мошенников

920 тысяч рублей.



Полиция Ангарска напоминает, сохраняйте бдительность и не доверяйте незнакомцам, сулящим быструю и значительную прибыль.

Обратившаяся в полицию 47-летняя женщина рассказала, что несколько лет она принимала в качестве добавки, лечебный гриб, покупая его дистанционно. 5 апреля ей позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником центрального банка объяснила, что препарат, который выписывала ангарчанка, является контрафактным продуктом и опасен для здоровья. Звонившая добавила, что уже якобы есть случаи летального исхода, связанные с его приемом, и в связи с чем ангарчанке полагается компенсация за причиненный вред здоровью. Однако для ее получения компенсации, составляющей 1 миллион 200 тысяч рублей, ей необходимо оплатить страховку.Женщина, которая, действительно, после приема лечебного гриба чувствовала себя неважно, поверила звонившей и перечислила деньги на указанный счет. Но на этом мошенники не остановились. В следующий раз они попросили перечислить деньги за аренду банковской ячейки. Потом за пересылку денег и т.д. В общей сложности ангарчанка отправила злоумышленникамЧтобы рассчитаться с выплатами, в надежде на компенсации, женщина оформила на себя и супруга несколько кредитов.В настоящее время следователями следственного отдела №1 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).