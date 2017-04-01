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Ангарчанка попалась на уловки мошенников


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Вчера, 13:54
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Ангарчанка попалась на уловки мошенников

В течение десяти дней ангарчанка несколько раз подряд перечисляла злоумышленникам различные суммы денег в надежде получить компенсационные выплаты за приобретённые некачественные медицинские препараты.

Обратившаяся в полицию 47-летняя женщина рассказала, что несколько лет она принимала в качестве добавки, лечебный гриб, покупая его дистанционно. 5 апреля ей позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником центрального банка объяснила, что препарат, который выписывала ангарчанка, является контрафактным продуктом и опасен для здоровья. Звонившая добавила, что уже якобы есть случаи летального исхода, связанные с его приемом, и в связи с чем ангарчанке полагается компенсация за причиненный вред здоровью. Однако для ее получения компенсации, составляющей 1 миллион 200 тысяч рублей, ей необходимо оплатить страховку.

Женщина, которая, действительно, после приема лечебного гриба чувствовала себя неважно, поверила звонившей и перечислила деньги на указанный счет. Но на этом мошенники не остановились. В следующий раз они попросили перечислить деньги за аренду банковской ячейки. Потом за пересылку денег и т.д. В общей сложности ангарчанка отправила злоумышленникам 920 тысяч рублей. Чтобы рассчитаться с выплатами, в надежде на компенсации, женщина оформила на себя и супруга несколько кредитов.

В настоящее время следователями следственного отдела №1 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Полиция Ангарска напоминает, сохраняйте бдительность и не доверяйте незнакомцам, сулящим быструю и значительную прибыль.


Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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