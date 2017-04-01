Поджог дом, но впоследствии раскаялся

В ночь на 18 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома в Правобережном округе города Братска. По оценкам специалистов, в результате пожара строение пострадало по всей площади. Жильцы, своевременно заметив огонь, покинули дом, что позволило избежать жертв и пострадавших. Бороться с возгоранием они стали ещё до прибытия пожарных. Им на помощь пришли соседи и помогли отстоять надворные постройки которые также могли загореться из-за сильного ветра, раздувавшего пламя. Незамедлительно прибывшие по вызову пожарные расчеты ликвидировали пожар.В ходе опроса пострадавших оперативники установили, что причиной пожара мог стать поджог, так как по утверждению хозяйки огонь начал распространяться с внешнего угла дома. Для проверки этой версии полицейские опросили всех погорельцев и выяснили, что у сына владельцев сгоревшего дома был личный конфликт с бывшей женой. Полицейские предположили, что эта ситуация могла стать мотивом преступления.Для опроса в отдел полиции был доставленпонимая, что в результате его действий могли пострадать или погибнуть ни в чём не повинные люди. Кстати, его оппонента в эту ночь в доме не было, там находились его родители и их знакомая.По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Уничтожение чужого имущества путём поджога", следственным отделом №4 Следственного управления МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.