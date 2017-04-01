Поджог дом, но впоследствии раскаялся

Сотрудники отдела полиции №4 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» в течение суток установили подозреваемого в поджоге частного дома в посёлке Заярском. Только по счастливой случайности в результате этого инцидента никто не пострадал.
В ночь на 18 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома в Правобережном округе города Братска. По оценкам специалистов, в результате пожара строение пострадало по всей площади. Жильцы, своевременно заметив огонь, покинули дом, что позволило избежать жертв и пострадавших. Бороться с возгоранием они стали ещё до прибытия пожарных. Им на помощь пришли соседи и помогли отстоять надворные постройки которые также могли загореться из-за сильного ветра, раздувавшего пламя. Незамедлительно прибывшие по вызову пожарные расчеты ликвидировали пожар.
В ходе опроса пострадавших оперативники установили, что причиной пожара мог стать поджог, так как по утверждению хозяйки огонь начал распространяться с внешнего угла дома. Для проверки этой версии полицейские опросили всех погорельцев и выяснили, что у сына владельцев сгоревшего дома был личный конфликт с бывшей женой. Полицейские предположили, что эта ситуация могла стать мотивом преступления.
Для опроса в отдел полиции был доставлен новый муж братчанки, который признался в содеянном и пояснил, что устроил пожар из-за неприязненных отношений. Однако совершив такой спонтанный поступок, он впоследствии раскаялся,
понимая, что в результате его действий могли пострадать или погибнуть ни в чём не повинные люди. Кстати, его оппонента в эту ночь в доме не было, там находились его родители и их знакомая.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Уничтожение чужого имущества путём поджога", следственным отделом №4 Следственного управления МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.38.мвд.рф