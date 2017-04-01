В Иркутске задержаны братья-угонщики

По версии следствия, 14 апреля молодые люди возле одного из домов по ул. Лермонтова совершили угон автомобиля «ГАЗ-31029». Сотрудниками полиции автомобиль был обнаружен в г. Шелехове. Известно, что подозреваемые ранее совершили аналогичное преступление в Октябрьском районе г. Иркутска.Кроме того, в настоящее время в Иркутском районном суде в отношении них рассматривается уголовное дело по 10 эпизодам угонов автомобилей и краж из жилых домов, совершенным ими в 2016 году.В настоящее время 19-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его брат находится на подписке о невыезде.