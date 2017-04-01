Из-за денег, до смерти избил свою мать

Следственным отделом по г. Черемхово СУ СК России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Вечером 15 апреля в полицию г. Черемхово поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Декабрьских Событий мужчина причинил телесные повреждения своей матери.
На месте происшествия следователями СКР совместно с сотрудниками полиции было обнаружено тело женщины 1957 г.р. со следами побоев. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сын потерпевшей. Установлено, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений (требовал у матери денежные средства, она отказала, и между ними возникла ссора).
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.