Из-за денег, до смерти избил свою мать

Вечером 15 апреля в полицию г. Черемхово поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Декабрьских Событий мужчина причинил телесные повреждения своей матери.На месте происшествия следователями СКР совместно с сотрудниками полиции было обнаружено тело женщины 1957 г.р. со следами побоев. По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сын потерпевшей. Установлено, что преступление было совершено на почве неприязненных отношений (требовал у матери денежные средства, она отказала, и между ними возникла ссора).