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Сбил и не сообщил


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Вчера, 17:16
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17 апреля на перекресте улиц Ворошилова и Файзулина, 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Водитель, не пропустив школьницу, сбил ее. Ни «скорую помощь», ни сотрудников ГИБДД вызывать не стал. Посадил ребёнка в автомобиль и увёз домой. О том, что девочку сбила машина, в автоинспекцию сообщили ее родители.

Авария произошла около 18 часов. В этот же вечер ориентировки были разосланы по всем учреждениям, сообщения разошлись по социальным сетям и мессенджерам, работала группа розыска ГИБДД. Единственное, что было известно, да и то не точно, так это цвет автомобиля. Предполагали, что белый. Но этого оказалось достаточно. Вскоре фото машины прислал очевидец ДТП. Дальше сработали сотрудники группы розыска ГИБДД. Водителя, им оказался 52-летний ангарчанин, нашли дома, машина стояла в гараже. Скрываться мужчина и не пытался, говорит, просто не знал, что его разыскивают.

- После того как водитель наехал на ребёнка, он остановился, вышел из машины, осмотрел ребёнка. Поскольку очевидных травм не было, только ушибы конечностей, он отвез девочку домой, а сам уехал. Мужчина посчитал, что этого достаточно и в полицию о случившемся сообщать не нужно, - пояснил нашей редакции инспектор по пропаганде ГИБДД по городу Ангарску Валерий КИРИЛЛОВ.

Ольга КНЯЗЕВА

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