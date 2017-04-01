Сбил и не сообщил

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Авария произошла около 18 часов. В этот же вечер ориентировки были разосланы по всем учреждениям, сообщения разошлись по социальным сетям и мессенджерам, работала группа розыска ГИБДД. Единственное, что было известно, да и то не точно, так это цвет автомобиля. Предполагали, что белый. Но этого оказалось достаточно. Вскоре фото машины прислал очевидец ДТП. Дальше сработали сотрудники группы розыска ГИБДД. Водителя, им оказался 52-летний ангарчанин, нашли дома, машина стояла в гараже. Скрываться мужчина и не пытался, говорит, просто не знал, что его разыскивают.- пояснил нашей редакции инспектор по пропаганде ГИБДД по городу Ангарску Валерий КИРИЛЛОВ.