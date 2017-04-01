Вот пуля прилетела, и ага



Полина ГРАФОВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Схема такая: в пушку заряжают наркотики и стреляют ими на территорию колонии. Главное в этом деле точность – посылка должна приземлиться на территорию определённого отряда. Высота забора в колонии, кстати, 5 метров!Как пояснили нашей редакции в пресс-службе ГУФСИН, это уже не первый случай, когда на территорию колонии таким образом передают запрещённые вещества. За прошлый год было 3 таких случая. Все задержаны.