Вот пуля прилетела, и ага

Трое народных умельцев задержаны у ворот исправительной колонии № 2 в Ангарске. Мужчины с помощью пневмопушки пытались перебросить осуждённым наркотики. Задержали их прямо в момент передачи. С собой у подозреваемых, их было трое, была самодельная пневмопушка, 198 граммов гашиша и 18 граммов гашишного масла. Возбуждено уголовное дело.
Схема такая: в пушку заряжают наркотики и стреляют ими на территорию колонии. Главное в этом деле точность – посылка должна приземлиться на территорию определённого отряда. Высота забора в колонии, кстати, 5 метров!
Как пояснили нашей редакции в пресс-службе ГУФСИН, это уже не первый случай, когда на территорию колонии таким образом передают запрещённые вещества. За прошлый год было 3 таких случая. Все задержаны. - В прошлом году пневмопушки изымались в ангарских колониях № 2, 14 и 15. Иногда преступники используют квадрокоптеры или даже арбалеты. Задерживают их совместно сотрудники ГУФСИН, полиции и госнаркоконтроля.
Полина ГРАФОВА
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