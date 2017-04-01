.
,

Закрывайте окна!


0

Вчера, 17:29
 Количество просмотров: 56
    

16 апреля в 6а микрорайоне из окна третьего этажа выпала двухлетняя девочка. Сейчас малышка находится в травматологическом отделении детской больницы под наблюдением врачей. Ее жизни ничто не угрожает.

В момент, когда ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал вместе с ней из окна, родители находились рядом. Их присутствие не спасло девочку от черепно-мозговой травмы. Избежать падения дети могут только в том случае, если окна будут закрыты или открыты только для проветривания, а не настежь.

В Ангарске в этом году это уже второе падение. Первое произошло в марте: четырехлетний мальчик выпал из окна общежития в 86 квартале. После падения он сам пришел к коменданту и рассказал о случившемся.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин завоевал три золотые медали на соревнованиях по авиамодельному спорту
«Серебро» на Кубке Сэнсэя в Тюмени
Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Группе компании
"ОТ ФЕНЕЧКИ"
срочно требуется
творческий,
энергичный,
профессиональный
волшебник:
ПОВАР-КОНДИТЕР
т. 8-983-242-94-11

Происшествия
Закрывайте окна!
Вот пуля прилетела, и ага
Сбил и не сообщил
Все новости категории

Общество
Не зеваем!
Поедем помянуть
Поставьте реальную оценку!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (269)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru