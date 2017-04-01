Закрывайте окна!



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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В момент, когда ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал вместе с ней из окна, родители находились рядом. Их присутствие не спасло девочку от черепно-мозговой травмы. Избежать падения дети могут только в том случае, если окна будут закрыты или открыты только для проветривания, а не настежь.В Ангарске в этом году это уже второе падение. Первое произошло в марте: четырехлетний мальчик выпал из окна общежития в 86 квартале. После падения он сам пришел к коменданту и рассказал о случившемся.