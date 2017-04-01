Уже 83 в этом году. На этот раз обманули жителя Улан-Удэ на миллион рублей. Афериста удалось задержать спустя месяц после преступления. Деньги потратить, правда, он уже успел, но вот от ответственности уйти уже не получилось. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, мошенник сейчас под стражей.
Вся эта история случилась 15 марта. Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ 45-летний Павел (имя изменено) приехал в Ангарск за автомобилем. На сайте в Интернете присмотрел себе подходящую марку. Сам покупать машину побоялся. Тем более что автомобиль выбрал не из дешёвых – «Тойоту-Лэнд-Крузер» за 4 миллиона рублей. Там же, в Интернете, отыскал себе помощника. 36-летний Максим (имя изменено) предлагал свои услуги за 10 процентов от стоимости автомобиля. Эксперт обязался дать дельные советы – определить, битый или нет кузов, родные или нет запчасти, найти все слабые места машины. На нём же было снятие автомобиля с учёта, оформление всех необходимых бумаг. Домой на новой машине Павел ехать тоже боялся, поэтому пригнать авто в Улан-Удэ должен был Максим.
Когда мужчина приехал в Ангарск, они встретились, вместе посмотрели понравившийся Павлу автомобиль. Как позже выяснит следствие, продавец машины не знал, что имеет дело с мошенником, сам обманывать никого не хотел. По делу он проходит как свидетель.
Максим выбор Павла одобрил, посоветовал брать. Так и сделали. Первоначальный взнос за внедорожник – 1 миллион рублей. Почему Павел решил полностью довериться своему помощнику, непонятно. Миллион наличности мошеннику отдали в руки под честное слово.
Полина Графова
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