Полина Графова

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Вся эта история случилась 15 марта. Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ 45-летний Павел (имя изменено) приехал в Ангарск за автомобилем. На сайте в Интернете присмотрел себе подходящую марку. Сам покупать машину побоялся. Тем более что автомобиль выбрал не из дешёвых – «Тойоту-Лэнд-Крузер» за 4 миллиона рублей. Там же, в Интернете, отыскал себе помощника. 36-летний Максим (имя изменено) предлагал свои услуги за 10 процентов от стоимости автомобиля. Эксперт обязался дать дельные советы – определить, битый или нет кузов, родные или нет запчасти, найти все слабые места машины. На нём же было снятие автомобиля с учёта, оформление всех необходимых бумаг. Домой на новой машине Павел ехать тоже боялся, поэтому пригнать авто в Улан-Удэ должен был Максим.Когда мужчина приехал в Ангарск, они встретились, вместе посмотрели понравившийся Павлу автомобиль. Как позже выяснит следствие, продавец машины не знал, что имеет дело с мошенником, сам обманывать никого не хотел. По делу он проходит как свидетель.Максим выбор Павла одобрил, посоветовал брать. Так и сделали. Первоначальный взнос за внедорожник – 1 миллион рублей. Почему Павел решил полностью довериться своему помощнику, непонятно. Миллион наличности мошеннику отдали в руки под честное слово.