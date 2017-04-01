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Протаранил две машины


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19 апреля возле здания круглого рынка, на улице Сибирской произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2105 скончался ещё до столкновения. Как заключили медики, от сердечного приступа. Машина, потеряв управление, к счастью, не наехала на пешеходов. Остановилась у ворот рынка, протаранив две припаркованные автомашины.

Протаранил две машины
К счастью, неуправляемая машина не наехала на пешеходов.
фото www.liveangarsk.ru


Водитель «пятёрки» - ангарчанин, 85 лет. Как пояснили нашей редакции в ГИБДД по городу Ангарску, ограничение по возрасту для получения водительского удостоверения одно – совершеннолетие. Верхней границы для возрастных ограничений нет.

- Каждые 10 лет автолюбитель обязан менять свои права. При этом он проходит медицинское обследование. Если нет заболеваний, препятствующий управлению автомобилем, то действие прав продлевается, - пояснил инспектор по пропаганде ГИБДД по городу Ангарску Валерий КИРИЛЛОВ.

Ольга КНЯЗЕВА
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