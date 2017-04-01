Протаранил две машины

19 апреля возле здания круглого рынка, на улице Сибирской произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ-2105 скончался ещё до столкновения. Как заключили медики, от сердечного приступа. Машина, потеряв управление, к счастью, не наехала на пешеходов. Остановилась у ворот рынка, протаранив две припаркованные автомашины.
К счастью, неуправляемая машина не наехала на пешеходов.
фото www.liveangarsk.ru
Водитель «пятёрки» - ангарчанин, 85 лет. Как пояснили нашей редакции в ГИБДД по городу Ангарску, ограничение по возрасту для получения водительского удостоверения одно – совершеннолетие. Верхней границы для возрастных ограничений нет. - Каждые 10 лет автолюбитель обязан менять свои права. При этом он проходит медицинское обследование. Если нет заболеваний, препятствующий управлению автомобилем, то действие прав продлевается, - пояснил инспектор по пропаганде ГИБДД по городу Ангарску Валерий КИРИЛЛОВ.