Беременная самка изюбря попала в ледяной капкан

Пока были силы, зверь несколько раз выплывал на открытую воду, пытался выбраться на лед, но под его тяжестью он ломался. Вскоре в ледяной воде животное выбилось из сил и перестало двигаться.В это время на берегу пожарные подготавливали инвентарь и лодку. Ход спасательной операции продумывали до мелочей, поскольку невозможно было подогнать технику и вытянуть с ее помощью обессилевшее животное. Было принято решение добраться до зверя на лодке, прорубая проход до берега.При помощи трехколенной пожарной лестницы, которую уложили на лед, двое спасателей на лодке начали проводить операцию.- рассказал начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта. –Добравшись до животного, спасатели набросили петли, чтобы удержать его на поверхности. Несмотря на усталость, зверь пытался вырваться и несколько раз ударил своих спасителей копытами. Перевязав ноги веревкой, пожарные подали команду своим коллегам на берегу, чтобы те начали вытягивать лодку при помощи троса. В течение нескольких минут девять мужчин вытягивали судно с привязанным к ее бортам животным. На берегу их ждал местный ветеринарный врач. Доктор обработал раны и осмотрел животное. Им оказалось самка изюбря, которая вот – вот должна родить.Обессиленного оленя на первое время приютил у себя председатель комитета по природным ресурсам и сельскому хозяйству Усть-Кутского района Михаил Тышкивский. Он пояснил, что животное нуждается во временном присмотре и необходимом полноценном питании, после чего самку оленя отпустят на волю.