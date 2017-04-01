На глазах у полицейских подрезал телефон

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ТРЕБУЮТСЯ:

ПОЧТАЛЬОНЫ

ДЛЯ ДОСТАВКИ

ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"

30, 32, 34 мкр.

178, 179 кв-л.

и поселок Старица

Тел. 52-29-55 __________________________

ВНИМАНИЕ!

Началась ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

"ВРЕМЯ"

на 2 полугодие

2017г.!

Тел. 52-29-55 __________________________

Альтернативные

цены подписки

на газеты:

"КОМСОМОЛЬСКАЯ

ПРАВДА" и

"АРГУМЕНТЫ

И ФАКТЫ"

Тел. 52-29-55