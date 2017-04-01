На глазах у полицейских подрезал телефон

Сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» задержали предполагаемого карманника, который орудовал в центральной части областного центра.
На одном из продуктовых рынков, расположенных в центре города, внимание оперативников привлек подозрительный молодой человек. Проследовав за ним, сыщики уже через пару минут подтвердили свои предположения. Злоумышленник на глазах у полицейских вытащил у девушки из кармана куртки сотовый телефон.
Сама жертва пропажи гаджета не заметила. Карманника задержали с поличным, после чего доставили в отдел полиции.
Сейчас по данному факту следственными органами по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Полиция города Иркутска призывает граждан, проявлять бдительность и осторожность в местах массового скопления народа, а также находясь в общественном транспорте и многолюдных местах.Граждан
, что-либо знающих о противоправной деятельности задержанного, полиция просит обратиться в ближайший ОВД или по телефону: 21-68-05, 45-82-04, 02 (112 – с мобильного).
По информации Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»