В Ангарске возбуждено дело за невыплату зарплаты

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2015 года руководство ЧОП, при наличии денежных средств на счете, из корыстной или иной личной заинтересованности полностью не выплачивало заработную плату трем работникам данного предприятия. Общая сумма задолженности перед работниками составила около 120 000 рублей.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.