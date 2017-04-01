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В Ангарске возбуждено дело за невыплату зарплаты


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Сегодня, 12:43
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В Ангарске возбуждено дело за невыплату зарплаты

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области в г. Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении директора частного охранного предприятия «Стражник», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2015 года руководство ЧОП, при наличии денежных средств на счете, из корыстной или иной личной заинтересованности полностью не выплачивало заработную плату трем работникам данного предприятия. Общая сумма задолженности перед работниками составила около 120 000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление обращается к индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, имеющим задолженность перед своими работниками по невыплате заработной платы, устранить ее в ближайшее время, чтобы избежать уголовной ответственности.

СУ СК России по Иркутской области
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