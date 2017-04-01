Какая мать нальет водки 4-месячному ребенку?

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика.
В результате алкогольного отравления младенец скончался.
Следователями установлено, что у женщины имеется еще два малолетних ребенка, в отношении которых она лишена родительских прав. Известно, что она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района.
В ходе расследования уголовного дела следствием будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации указанного муниципального района.СУ СКР по Иркутской области