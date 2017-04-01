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Какая мать нальет водки 4-месячному ребенку?


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Сегодня, 13:05
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Какая мать нальет водки 4-месячному ребенку?

Следственными органа­ми Следственного ком­итета Российской Фед­ерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отно­шении 26-летней женщ­ины, подозреваемой в совершении преступл­ения, предусмотренно­го ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенк­а, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила маль­чика. В результате алкогольного отравлен­ия младенец скончалс­я. Следователями уст­ановлено, что у женщ­ины имеется еще два малолетних ребенка, в отношении которых она лишена родительс­ких прав. Известно, что она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолет­них и защите их прав администрации Кирен­ского муниципального района.

В ходе расследования уголовного дела сле­дствием будут устана­вливаться причины и условия, способствов­авшие совершению пре­ступления, а также будет дана правовая оценка действиям (без­действию) должностных лиц органов профил­актики, и комиссии по делам несовершенно­летних и защите их прав администрации ук­азанного муниципальн­ого района.

СУ СКР по Иркутской области
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