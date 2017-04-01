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Ангарчанка отдала мошенникам 920 тысяч рублей


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Вчера, 12:41
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Мошенники совершенствуют своё мастерство. Казалось бы, все уже учены. Но число жертв обманщиков изо дня в день растёт.

Как нашей газете сообщили в пресс-службе УМВД России по Ангарскому городскому округу, 47-летняя жительница нашего города по Интернету заказала лечебный гриб. Лекарство ей не помогало, но женщина, очевидно, считала, что нужно принимать его длительным курсом, поэтому несколько раз лекарство выписывала, чем привлекла внимание мошенников. 5 апреля ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником банка и объяснила, что препарат, который выписывала ангарчанка, является контрафактным продуктом и опасен для здоровья. Звонившая явно хотела напугать клиента, сказала, что уже есть случаи летального исхода, связанные с приемом гриба. За причиненный вред здоровью вам полагается компенсация. Сумма немаленькая – 1 млн. 200 тысяч рублей. Для получения компенсации необходимо оплатить страховку. Пустяки – сумма небольшая. Ангарчанка поверила и сделала первый неверный шаг - перечислила деньги на указанный счет. По сути, на деревню дедушке!

Мошенники сразу поняли, что клиент на крючке, и стали звонить, требуя всё новые и новые суммы. В следующий раз они попросили перечислить деньги за аренду банковской ячейки, потом за пересылку денег и так далее.

Елена КЛИМОВА

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