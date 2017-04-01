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Спасатели разъехались по области


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Вчера, 13:21
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В конце прошлой недели в Усть-Кут отправились в командировку два спасателя ангарского Юго-Западного спасотряда -Иван ВОРОШИЛОВ и Александр ЕРШОВ. Цель: помочь ликвидировать результаты разлива нефти из трубопровода.

Спасатели разъехались по области
Сводная группа спасателей со всей области собирает разлитую в Усть-Куте нефть.
Фото с сайта «Усть-Кут 24»


Ситуацию комментирует начальник отряда Владимир МАХЛАЙ.

- Авария на Лене не получила большого резонанса в прессе, но силы для ее ликвидации пришлось собирать по всей области.

Апрель для наших спасателей прошел в командировочном режиме. Сначала трех человек отправили в Иркутский район для борьбы с африканской чумой. Затем в Тайшет уехал специалист-подрывник Роман САЛАХОВ, который сейчас взрывает лед на реке Тайшетка, чтобы не допустить опасной паводковой ситуации. Теперь вот Усть-Кут. Распыляя силы по области, не оставляем ли мы город без должной защиты?

Игорь КАРИН

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