Спасатели разъехались по области

Фото с сайта «Усть-Кут 24»



Игорь КАРИН

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Ситуацию комментирует начальник отряда Владимир МАХЛАЙ.Апрель для наших спасателей прошел в командировочном режиме. Сначала трех человек отправили в Иркутский район для борьбы с африканской чумой. Затем в Тайшет уехал специалист-подрывник Роман САЛАХОВ, который сейчас взрывает лед на реке Тайшетка, чтобы не допустить опасной паводковой ситуации. Теперь вот Усть-Кут. Распыляя силы по области, не оставляем ли мы город без должной защиты?