Спасатели разъехались по области

В конце прошлой недели в Усть-Кут отправились в командировку два спасателя ангарского Юго-Западного спасотряда -Иван ВОРОШИЛОВ и Александр ЕРШОВ. Цель: помочь ликвидировать результаты разлива нефти из трубопровода.
Сводная группа спасателей со всей области собирает разлитую в Усть-Куте нефть.
Фото с сайта «Усть-Кут 24»
Ситуацию комментирует начальник отряда Владимир МАХЛАЙ.
- Авария на Лене не получила большого резонанса в прессе, но силы для ее ликвидации пришлось собирать по всей области.
Апрель для наших спасателей прошел в командировочном режиме. Сначала трех человек отправили в Иркутский район для борьбы с африканской чумой. Затем в Тайшет уехал специалист-подрывник Роман САЛАХОВ, который сейчас взрывает лед на реке Тайшетка, чтобы не допустить опасной паводковой ситуации. Теперь вот Усть-Кут. Распыляя силы по области, не оставляем ли мы город без должной защиты?
Игорь КАРИН
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