Сжигание мусора на кладбище привело к лесному пожару

В минувший понедельник около 3 часов дня на территории Зиминского лесничества был обнаружен лесной пожар, на ликвидацию которого были направлены силы и средства Ангарского лесохозяйственного объединения – 28 человек пожарно-химической станции и 8 единиц техники. Для защиты населенного пункта привлекались огнеборцы областной противопожарной службы. В 10 часов вечера пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 11 га.Сергей Титенков, начальник отдела надзорной деятельности по г. Саянску, Зиме и Зиминскому району:После оценки ущерба будет решаться вопрос о привлечении гражданки не только к административной, но и к уголовной ответственности.Всего с начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрированоприродных пожара. Специалисты отмечают, во всех случаях их причиной стала деятельность человека. По каждому факту проводится тщательная проверка, в подавляющем большинстве случаев установлены лица, причастные к возникновению пожаров.