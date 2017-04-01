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Сжигание мусора на кладбище привело к лесному пожару


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Сегодня, 11:48
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Сжигание мусора на кладбище привело к лесному пожару

Лесной пожар вблизи населенного пункта Баргадай Иркутской области – таковы последствия уборки на кладбище с применением открытого огня вопреки требованиям особого противопожарного режима и здравого смысла.

В минувший понедельник около 3 часов дня на территории Зиминского лесничества был обнаружен лесной пожар, на ликвидацию которого были направлены силы и средства Ангарского лесохозяйственного объединения – 28 человек пожарно-химической станции и 8 единиц техники. Для защиты населенного пункта привлекались огнеборцы областной противопожарной службы. В 10 часов вечера пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 11 га.

Сергей Титенков, начальник отдела надзорной деятельности по г. Саянску, Зиме и Зиминскому району: «По результатам проверки было установлено точное место первоначального горения – баргадайское кладбище. Очевидцы подтвердили, что при очистке от сухостоя места захоронения родственников жительницей села Кундулун был разведен костер. При порыве ветра он мгновенно перерос в пал травы, распространившись на большую территорию. Местные жители и добровольная пожарная команда населенного пункта не смогли остановить пламя – огонь охватил площадь в 35 га и ушел в лесной массив».

После оценки ущерба будет решаться вопрос о привлечении гражданки не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрировано 62 природных пожара. Специалисты отмечают, во всех случаях их причиной стала деятельность человека. По каждому факту проводится тщательная проверка, в подавляющем большинстве случаев установлены лица, причастные к возникновению пожаров.

ГУ МЧС России по Иркутской области
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