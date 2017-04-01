В Ангарске раскрыта квартирная кража

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы Управления МВД России по Ангарскому городскому округу в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в краже из квартиры местного жителя.Заявление о краже в дежурную часть отдела полиции №2 г. Ангарска поступило накануне вечером. 55-летний мужчина, проживающий в микрорайоне 6А, сообщил, что из его квартиры неизвестные похитили деньги и ценные вещи.Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленники проникли в жилище потерпевшего через балкон и вынесли оттуда телеаппаратуру и денежные средства на общую сумму 20 тысяч рублей.Задачу оперативников облегчило то обстоятельство, что, скрываясь с места преступления, подозреваемые попали в объективы камер наружного видеонаблюдения. Кроме того, двух подозрительных граждан снял на камеру своего телефона случайный свидетель.Ориентировка на предполагаемых похитителей была направлена всем нарядам полиции, дежурившим в городе. В одном из дворов микрорайона подозреваемых вскоре обнаружил и задержал экипаж ППС в составе Максима Гавриша и Евгения Туманова.Задержанными оказались 34-летний ангарчанин и его 27-летняя сожительница. Оба ранее судимы. По решению суда они помещены под стражу. Сейчас следователи проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража», возбуждено уголовное дело.