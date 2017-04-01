В Ангарске за 20 минут нашли пропавшего 6-летнего мальчика



Полиция напоминает о том, что в случае пропажи человека необходимо обращаться в ближайший отдел полиции либо по телефону 02.

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилась местная жительница с заявлением о том, что со двора частного дома в 34 микрорайоне пропал её 6-летний сын.Немедленно на розыск ребенка дежурным офицером были ориентированы все наружные наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД. Одновременно к поиску подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и сотрудники уголовного розыска.Спустя 20 минут в 22-м микрорайоне на мальчика, одетого в футболку и колготки, обратила внимание местная жительница. Ангарчанка, сотрудница ГУФСИН, незамедлительно позвонила в полицию и передала ребенка правоохранителям.С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев.