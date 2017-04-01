.
,

В Ангарске за 20 минут нашли пропавшего 6-летнего мальчика


0

Сегодня, 13:00
 Количество просмотров: 101
    

В Ангарске за 20 минут нашли пропавшего 6-летнего мальчика

6-летнего мальчика, одетого не по погоде, обнаружила жительница города Ангарска и привела его в ближайшее отделение полиции.

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилась местная жительница с заявлением о том, что со двора частного дома в 34 микрорайоне пропал её 6-летний сын.

Немедленно на розыск ребенка дежурным офицером были ориентированы все наружные наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД. Одновременно к поиску подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и сотрудники уголовного розыска.

Спустя 20 минут в 22-м микрорайоне на мальчика, одетого в футболку и колготки, обратила внимание местная жительница. Ангарчанка, сотрудница ГУФСИН, незамедлительно позвонила в полицию и передала ребенка правоохранителям.

С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев.

Полиция напоминает о том, что в случае пропажи человека необходимо обращаться в ближайший отдел полиции либо по телефону 02.


Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Все новости категории

Спортивные новости
«Иркут» стал серебряным призером Суперлиги-1
Новый рекорд России в приседаниях со штангой
«Айкидо – Байкал 2017» пройдет в Байкальске
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В Ангарске за 20 минут нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Ангарске раскрыта квартирная кража
Сжигание мусора на кладбище привело к лесному пожару
Все новости категории

Общество
Конкурс юных сказителей «Улигершин» прошел в селе Оса
Всероссийская акция «Проверь ПРАВОзнание» в Ангарске
Акция «Сохраним леса Прибайкалья» прошла в Иркутске
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (327)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru