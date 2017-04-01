Пошёл врукопашную

Во что выльется незаконный шашлык

Фото с сайта ГУ МЧС



Игорь КАРИН

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Напомним, что режим был введен с 15 марта по 1 июня. В частности, в этот период времени запрещено разводить открытый огонь в садоводствах, частных подворьях, городской и пригородной лесополосе. Проверкой «Архиереевки» занимались инспектора ОНД Усольского района (СНТ находится на территории соседнего района). Проводили не на глазок, а с привлечением летающего квадрокоптера. С воздуха и был замечен огонь на одной из дач.По информации, предоставленной ГУ МЧС по Иркутской области, инспектора обнаружили, что на даче готовит шашлык пожилая пара и их дети. Дальше произошло неожиданное:– делится информацией инспектор ФГКУ 3-й отряд ФПС по Иркутской области Елена МОКРОУСОВА. –Ангарские дачники не стали ничего тушить, а 33-летний сын хозяев пошел на инспектора врукопашную. Благо на месте был сотрудник полиции, который успокоил любителя шашлыков. Даже пришлось пригрозить применением оружия.