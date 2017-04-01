.
,

Бревно с сюрпризом


0

Вчера, 13:58
 Количество просмотров: 64
    

Очередную попытку пронести запрещённые предметы на территорию Ангарской исправительной колонии № 2 пресекли сотрудники группы досмотра и оперативники учреждения. На этот раз доставить заключённым пытались 8 сотовых телефонов, 2 сим-карты, столько же флеш-карт, 4 батарейки для телефонов, 4 зарядных устройства и одну гарнитуру. Посылку сложили в бревно.

Небольшую партию берёзовых брёвен на территорию учреждения должен был доставить сотрудник транспортной компании, с которой у ИК-2 заключён контракт. Сам водитель грузовичка, житель Усолья-Сибирского до этого в колонию не приезжал, это был его первый и очень неудачный опыт. Как он потом признался - его подкупили.

- У сотрудников колонии есть чёткий регламент, как производить досмотр всего, что поступает на территорию колонии. Большое внимание уделяется не только грузам, но и посылкам от родственников. Они тоже часто кладут в них не только запрещенные предметы, но и наркотики. За первые три месяца этого года по области было пресечено 18 таких попыток, - комментируют нашей газете в ГУФСИН по Иркутской области.

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Все новости категории

Спортивные новости
Шагнули выше
Разбились на пары
Наши парни в сборной
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Выживший
Был в шоке
Бревно с сюрпризом
Все новости категории

Общество
Получили стипендию губернатора
Зачем обрезали деревья?
Зачем в Сибири пять языков?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (361)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru