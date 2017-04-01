Бревно с сюрпризом

Очередную попытку пронести запрещённые предметы на территорию Ангарской исправительной колонии № 2 пресекли сотрудники группы досмотра и оперативники учреждения. На этот раз доставить заключённым пытались 8 сотовых телефонов, 2 сим-карты, столько же флеш-карт, 4 батарейки для телефонов, 4 зарядных устройства и одну гарнитуру. Посылку сложили в бревно.
Небольшую партию берёзовых брёвен на территорию учреждения должен был доставить сотрудник транспортной компании, с которой у ИК-2 заключён контракт. Сам водитель грузовичка, житель Усолья-Сибирского до этого в колонию не приезжал, это был его первый и очень неудачный опыт. Как он потом признался - его подкупили. - У сотрудников колонии есть чёткий регламент, как производить досмотр всего, что поступает на территорию колонии. Большое внимание уделяется не только грузам, но и посылкам от родственников. Они тоже часто кладут в них не только запрещенные предметы, но и наркотики. За первые три месяца этого года по области было пресечено 18 таких попыток, - комментируют нашей газете в ГУФСИН по Иркутской области.
Ольга КНЯЗЕВА
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