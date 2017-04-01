Бревно с сюрпризом



Ольга КНЯЗЕВА

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Небольшую партию берёзовых брёвен на территорию учреждения должен был доставить сотрудник транспортной компании, с которой у ИК-2 заключён контракт. Сам водитель грузовичка, житель Усолья-Сибирского до этого в колонию не приезжал, это был его первый и очень неудачный опыт. Как он потом признался - его подкупили.- комментируют нашей газете в ГУФСИН по Иркутской области.