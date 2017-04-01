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Был в шоке


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Вчера, 14:08
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В ночь с 23 на 24 апреля в приёмном покое МСЧ № 28 26-летний ангарчанин избил врача и водителя “скорой медицинской помощи”. Первого ударил кулаком в лицо, во второго запустил банкой пива, попал в голову. Сотрудники учреждения госпитализированы с сотрясениями головного мозга, у врача рвано-ушибленные травмы лица. Досталось и машине «скорой» - разбито зеркало заднего вида. В отношении молодого человека заведены два уголовных дела. В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет по городу Ангарску.

В районе половины двенадцатого ночи поступил вызов – мужчине резко стало плохо. Приехавшая бригада «скорой» поставила диагноз острый панкреатит, решили госпитализировать. Мужчина проживал вместе со своим 26-летним сыном, который поехал в больницу вместе с отцом в качестве сопровождающего, взяв с собой банку пива. Как позже пояснит следователям молодой человек, в приемном покое он заметил, что его отец перестал дышать, забеспокоился. Через минуту спустился дежурный врач, осмотрел поступившего и вынес вердикт: пациент мёртв.

- Подозреваемый пояснил нам, что испытал шок, кроме отца у него никого нет. Врачи, пострадавшие в инциденте, подтверждают, что парень после вердикта врача озверел, вёл себя неадекватно, - пояснила нашей газете следователь следственного комитета по городу Ангарску Юлия ГЛАЗКОВА.

Ольга КНЯЗЕВА

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