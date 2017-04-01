Был в шоке



Ольга КНЯЗЕВА

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В районе половины двенадцатого ночи поступил вызов – мужчине резко стало плохо. Приехавшая бригада «скорой» поставила диагноз острый панкреатит, решили госпитализировать. Мужчина проживал вместе со своим 26-летним сыном, который поехал в больницу вместе с отцом в качестве сопровождающего, взяв с собой банку пива. Как позже пояснит следователям молодой человек, в приемном покое он заметил, что его отец перестал дышать, забеспокоился. Через минуту спустился дежурный врач, осмотрел поступившего и вынес вердикт: пациент мёртв.- пояснила нашей газете следователь следственного комитета по городу Ангарску Юлия ГЛАЗКОВА.