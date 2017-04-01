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Фото из семейного альбома семьи ЗЕЛЕНСКИХ

Ольга КНЯЗЕВА

- вспоминает Андрей.Из-за этого ремонта движение в две полосы было невозможно – встречные машины проезжали этот участок по очереди. Поэтому на дороге образовалась небольшая пробка. Автомобиль семьи Зеленских встал в очередь за многотонной фурой. Через несколько секунд Андрей увидит в зеркало, что к ним на большой скорости приближается ещё один большегруз.Удар был такой силы, что легковушку просто раздавило и вогнало под прицеп многотонника, стоящего перед ним. Удар пришёлся по левой стороне «тойоты», поэтому Андрею и сидящему позади него Глебу удалось выжить (машина была с правым рулём).Левая рука Андрея не шевелилась, правой он отстегнул ремень безопасности и смог выбраться из машины. Как только вышел, увидел брата - он стоял с другой стороны автомобиля. Живой. Выбрался через разбившееся стекло.- Андрей вспоминает, что быстро взял себя в руки, ведь рядом был младший брат. К счастью, у Глеба не было серьёзных травм – рассечена бровь, синяки и ушибы. А у Андрея был полностью раздроблен плечевой сустав.Андрея, Глеба и виновника аварии погрузили в машину «скорой помощи». Ни у кого из них, кроме Андрея, серьёзных травм не было. Водитель фуры, не говоря ни слова, лёг на носилки. Андрей с Глебом сели рядом.Тела погибших из раздавленного всмятку автомобиля доставали сотрудники МЧС. Как выяснится позже, все, кто был в машине, погибли моментально – у них открытые травмы головы, у отца полностью оторвало руку. Хоронить семью братьям пришлось в закрытых гробах. Людмиле Зеленской, маме, тогда было 52 года. Столько же отцу Анатолию. Сестре Ольге 29 лет. Отец Андрея был индивидуальным предпринимателем, программистом. Людмила и Ольга – экономисты. Девушка совсем недавно вышла замуж, родить ещё не успела.После того как были проведены все необходимые экспертизы и Андрея допросили в полиции, их с братом отпустили. Одни, ночью, в незнакомом селе они с горем пополам нашли ночлег. А через несколько дней смогли уехать домой. Их семья добиралась до Ангарска уже грузом 200.Андрей признался, что со дня аварии всё вспоминает: может, были какие-то предзнаменования?