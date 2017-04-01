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Выживший


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Вчера, 15:00
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Выживший
То, что после такой ужасной аварии двое пассажиров остались живы - большая удача.
Фото: vk.com/act54


3 августа 2016 года на трассе под Новосибирском в страшной аварии погибла семья ангарчан. Их машина Toyota Voxy оказалась раздавленной между двумя большегрузными фурами. Из пяти человек, находящихся в автомобиле, удалось выжить двоим - братьям Андрею и Глебу ЗЕЛЕНСКИМ. Их родители и сестра погибли на месте.

В отношении виновника аварии, водителя-дальнобойщика возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более человек»). Мы разыскали 34-летнего Андрея Зеленского, старшего из двух братьев. Именно он в тот роковой день был за рулём.

- Мы ехали к родственникам на юбилей в небольшое село под Новосибирском. Поездку планировали два месяца, все взяли отпуска на это время. У Глеба, ему тогда было 17 лет, были каникулы. В машине я, рядом сидел папа, позади него мама, сестра, а за мной Глеб. Это был уже второй день пути. Не доезжая 72 километров до Новосибирска, мы остановились – там был ремонт трассы, - вспоминает Андрей.

Из-за этого ремонта движение в две полосы было невозможно – встречные машины проезжали этот участок по очереди. Поэтому на дороге образовалась небольшая пробка. Автомобиль семьи Зеленских встал в очередь за многотонной фурой. Через несколько секунд Андрей увидит в зеркало, что к ним на большой скорости приближается ещё один большегруз.

Удар был такой силы, что легковушку просто раздавило и вогнало под прицеп многотонника, стоящего перед ним. Удар пришёлся по левой стороне «тойоты», поэтому Андрею и сидящему позади него Глебу удалось выжить (машина была с правым рулём).

Выживший
Жизнь семьи оборвалась в одно мгновение. Их хоронили в закрытых гробах.
Фото из семейного альбома семьи ЗЕЛЕНСКИХ


- Через несколько секунд после столкновения я открыл глаза. Сразу понял, что папа мёртв – открытая черепно-мозговая травма. С трудом повернулся, чтобы посмотреть назад. Кровь, разорванные тела. Я понял, что все мертвы.

Левая рука Андрея не шевелилась, правой он отстегнул ремень безопасности и смог выбраться из машины. Как только вышел, увидел брата - он стоял с другой стороны автомобиля. Живой. Выбрался через разбившееся стекло.

- То, что было сразу после аварии, я помню смутно: контузия, в ушах звон. Рукой показал брату отойти – он не должен был видеть родителей и сестру в таком состоянии. Потом крики. Это кричал я. Просто кричал, потому что не знал, что делать, - Андрей вспоминает, что быстро взял себя в руки, ведь рядом был младший брат. К счастью, у Глеба не было серьёзных травм – рассечена бровь, синяки и ушибы. А у Андрея был полностью раздроблен плечевой сустав.

- Фура, которая раздавила нас, стояла тут же. Водитель сидел за рулём, не выходил. Я попытался открыть его дверь, но он заперся. Я позвонил родственникам, к которым мы ехали в гости. Первый звонок зятю, мужу сестры Владимиру. Мы ехали на юбилей его мамы. Сказал, что все мертвы. Он закричал в трубку, потом попросил дать телефон Оле, сестре. Он не поверил, что её больше нет. Я уже не мог говорить. Не было сил - потерял много крови. Потом приехала машина ГИБДД, МЧС, «скорая»...

Андрея, Глеба и виновника аварии погрузили в машину «скорой помощи». Ни у кого из них, кроме Андрея, серьёзных травм не было. Водитель фуры, не говоря ни слова, лёг на носилки. Андрей с Глебом сели рядом.

Тела погибших из раздавленного всмятку автомобиля доставали сотрудники МЧС. Как выяснится позже, все, кто был в машине, погибли моментально – у них открытые травмы головы, у отца полностью оторвало руку. Хоронить семью братьям пришлось в закрытых гробах. Людмиле Зеленской, маме, тогда было 52 года. Столько же отцу Анатолию. Сестре Ольге 29 лет. Отец Андрея был индивидуальным предпринимателем, программистом. Людмила и Ольга – экономисты. Девушка совсем недавно вышла замуж, родить ещё не успела.

После того как были проведены все необходимые экспертизы и Андрея допросили в полиции, их с братом отпустили. Одни, ночью, в незнакомом селе они с горем пополам нашли ночлег. А через несколько дней смогли уехать домой. Их семья добиралась до Ангарска уже грузом 200.

- На вокзале нас встречали наши друзья и родственники. Поддержать Глеба пришли почти все его одноклассники. Нас ни на секунду не оставляли одних. До самых похорон мне казалось, что всё это просто сон, сейчас я проснусь, и всё закончится. Потом могилы с фотографиями родителей и сестры, поминальный обед, пустая квартира... Я очень тяжело переживал утрату, как и Глеб. Потом понял, что руки опускать просто не имею права – нужно заботиться о младшем брате.

Андрей признался, что со дня аварии всё вспоминает: может, были какие-то предзнаменования?

Ольга КНЯЗЕВА
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