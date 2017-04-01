Кошмар в ночи

До чего доводит водка

Ольга КНЯЗЕВА

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13 апреля молодые родители, 27-летняя Оксана и 28-летний Олег, пригласили к себе домой своего друга – 29-летнего Максима. Семья благополучная, никогда в поле зрения полиции не попадала. Олег временно без работы, Оксана - мерчендайзер. Их девочке Ксюше пять лет (все имена изменены). Олег для Ксюши не родной отец, но относится к ней как к собственной дочери. С Максимом молодые люди познакомились около полугода назад в компании общих друзей. Парень по профессии компьютерщик, официально нигде не работает, перебивается тем, что в частном порядке ремонтирует компьютеры. Живёт с бабушкой, не женат, девушки нет. Родители живут отдельно. С полицией до этого момента тоже знаком не был.13 апреля, в четверг, молодые люди решают выпить. На двоих с Олегом покупают водку объёмом 0,7 литра. Оксана пьёт пиво. Максим в гостях семьи был уже не первый раз, выпивали и прежде. Но в этот раз вечер затянулся, и алкоголя оказалось слишком много. К часу ночи, когда всё что можно было выпито и съедено, Максим уже не мог ни сидеть, ни стоять. Решили не отпускать гостя в таком состоянии, а уложить его спать у себя в квартире. В квартире три комнаты: одна была занята супругами, во второй, детской, шёл ремонт. Оставался только зал, где уже к тому времени спала Ксюша. Максима положили на отдельную кровать, но в той же комнате. Супруги тоже пошли спать.Ночью Максим проснулся. То, что происходило дальше, сотрудники правоохранительных органов юридическим языком называют “действия насильственные сексуального характера”. Мужчина не насиловал девочку, но надругался над ней. За стенкой спали ничего не подозревающие родители! Девочка испугалась, убежала к родителям. Всё выяснится наутро.- рассказывает следователям на допросе мама девочки.Супруги разбудили Максима. Заставили объясниться, может, Ксюше всё просто приснилось, мало ли. Но парень отпираться не стал. Говорит, ничего не помню, может, и правда что-то было. Супруги вызвали полицию. Максима тут же забрали. Как особо тяжкое, дело передали в Следственный комитет.На первых допросах у следователя молодой человек рассказал, что никаких наклонностей, тяги к детям он никогда не испытывал. И даже предположил, что, наверное, спутал девочку с кем-то. Позже педофил даст признательные показания: