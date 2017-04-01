Поймали рецидивиста

Игорь КАРИН

Задержанным оказался житель Черемхова, который месяц назад освободился из ИК-15. По словам представителей компетентных органов, 34-летний черемховец сидел за кражу, а вообще у него целая коллекция судимостей, в том числе и за грабеж. В полиции он сразу признался, что в сумке у него электроинструмент, который он похитил в садоводстве «Отдых», расположенном в Савватеевском МО. 77-летний хозяин дачи подтвердил факт кражи и оценил стоимость похищенного в 10 тысяч рублей. Вора до суда поместили в ИВС.Руководство ППС решило направить ходатайство в ГУ МВД по Иркутской области о поощрении бдительных сотрудников. Это будут не первые награды у них на счету. Оба в ППС отработали по 20 лет. К тому же у Владислава Войцеховича есть опыт боевых действий на Кавказе, где он был награжден медалью.