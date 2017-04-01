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Поймали рецидивиста


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Сегодня, 00:33
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На этой неделе экипаж патрульно-постовой службы задержал рецидивиста, обворовавшего дачу. Экипаж в составе Николая КОНСТАНТИНОВА и Владислава ВОЙЦЕХОВИЧА заметил на автостанции нервного гражданина с дорожной сумкой.

Задержанным оказался житель Черемхова, который месяц назад освободился из ИК-15. По словам представителей компетентных органов, 34-летний черемховец сидел за кражу, а вообще у него целая коллекция судимостей, в том числе и за грабеж. В полиции он сразу признался, что в сумке у него электроинструмент, который он похитил в садоводстве «Отдых», расположенном в Савватеевском МО. 77-летний хозяин дачи подтвердил факт кражи и оценил стоимость похищенного в 10 тысяч рублей. Вора до суда поместили в ИВС.

Руководство ППС решило направить ходатайство в ГУ МВД по Иркутской области о поощрении бдительных сотрудников. Это будут не первые награды у них на счету. Оба в ППС отработали по 20 лет. К тому же у Владислава Войцеховича есть опыт боевых действий на Кавказе, где он был награжден медалью.

Игорь КАРИН
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