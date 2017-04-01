Улыбнитесь, вас снимают

Игорь КАРИН

Очень скоро на место прибыли сотрудники ППС Евгений ТУМАНОВ и Максим ГАВРИША. Им повезло найти свидетелей. Одним оказался бдительный гражданин, который снял на смартфон мужчину и женщину, спускавшихся с сумками с балкона. Помогла и камера наружного видеонаблюдения, установленная на торговой точке поблизости. После «дела» воры додумались присесть передохнуть в соседнем дворе. Где и были задержаны патрулем. Баулы с вещами не оставляли им шанса оправдаться. Поскольку оба уже привлекались за кражи, теперь парочка разъедется по колониями лет на пять.